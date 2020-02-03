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Devesar Book Editor для Windows

Devesar Book Editor 2.0

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Описание Devesar Book Editor 2.0Описание   Скачать Devesar Book Editor 2.0СКАЧАТЬ (15,47 Мб) Скриншоты Devesar Book Editor 2.0Скриншоты (9)   Статистика Devesar Book Editor 2.0Статистика   Отзывы о Devesar Book Editor 2.0Отзывы (2)  
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4.91 из 5, всего оценок - 52
  • Рейтинг программы - 4.91 из 5
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Devesar Book Editor — простая, но довольно мощная среда разработки руководств, справочников, книг и других электронных документов. Программа обладает интуитивно понятным интерфейсом, WYSIWYG-редактором, что позволяет экономить время и комфортно работать с текстом, не обращая внимания на технические аспекты.

Возможности программы:

  • удобная система управления содержанием документа;
  • мощный WYSIWYG-редактор, позволяющий оформить документы, используя различные шрифты, абзацы, списки и другие элементы форматирования текст;
  • проверка орфографии «на лету» на русском и английском языках, с возможностью подключения дополнительных бесплатных словарей;
  • использование таблиц разного уровня сложности, в том числе и вложенные;
  • быстрая вставка графических файлов популярных форматов (png, jpg, gif, bmp, tif), спецсимволов, разделительных линий и др. объектов;
  • вставка ссылок и закладок для удобной навигации по разделам вашего проекта и внешним интернет-ресурсам;
  • продуманный, современный «ленточный» интерфейс, аналогичный интерфейсу программ Microsoft Office;
  • экспорт готовых документов в форматы CHM и DOCX (список доступных форматов будет пополняться) одной кнопкой и др.
Что нового в Devesar Book Editor 2.0?
  • Обновлён интерфейс программы, значки, добавлена возможность изменения цветовой темы.
  • Добавлена мощная система фильтрации разделов в содержании.
  • Добавлена возможность использования колонтитулов.
  • Добавлена возможность вставки QR-кодов.
  • Добавлена возможность вставки масштабируемой графики в формате SVG.
  • Добавлена возможность задания пароля для открытия проекта.
  • Добавлена поддержка единиц измерений и масштабирования в программе.
  • Улучшены алгоритмы генерации CHM файлов и книг в формате FB2, добавлены новые свойства в настройки проекта.
  • Обновлены диалоговые окна, в некоторых случаях добавлена поддержка групповых операций.
  • Устранены выявленные ошибки прошлой версии.
Devesar Book Editor
Devesar Book Editor
Devesar Book Editor
Devesar Book Editor
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 2000 руб.
Ограничение в работе программыПробный период 30 дней, запрет коммерческого использования
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 795
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Создание справки
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Отзывы о программе Devesar Book Editor

Леся про Devesar Book Editor 1.0.2 (build 179) [10-08-2017]

Довольно удобный редактор, зачет, пригодится.
3 | 3 | Ответить

Алексей про Devesar Book Editor 1.0.2 (build 179) [03-08-2017]

Первые дни тестирую программу, впечатления вполне приятные. Из положительного: современный интерфейс, удобный редактор текста, понятная работа с содержанием, быстрый экспорт файлов, и, конечно же, русский интерфейс. Из недостатков, отмечу только нехватку дополнительных форматов экспорта (например, pdf, exe, epub и др.), но судя по сайту автора они будут введены позже. На мой взгляд вполне достойный продукт, рекомендую.
7 | 3 | Ответить

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