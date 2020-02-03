Devesar Book Editor — простая, но довольно мощная среда разработки руководств, справочников, книг и других электронных документов. Программа обладает интуитивно понятным интерфейсом, WYSIWYG-редактором, что позволяет экономить время и комфортно работать с текстом, не обращая внимания на технические аспекты.
Возможности программы:
удобная система управления содержанием документа;
мощный WYSIWYG-редактор, позволяющий оформить документы, используя различные шрифты, абзацы, списки и другие элементы форматирования текст;
проверка орфографии «на лету» на русском и английском языках, с возможностью подключения дополнительных бесплатных словарей;
использование таблиц разного уровня сложности, в том числе и вложенные;
быстрая вставка графических файлов популярных форматов (png, jpg, gif, bmp, tif), спецсимволов, разделительных линий и др. объектов;
вставка ссылок и закладок для удобной навигации по разделам вашего проекта и внешним интернет-ресурсам;
продуманный, современный «ленточный» интерфейс, аналогичный интерфейсу программ Microsoft Office;
экспорт готовых документов в форматы CHM и DOCX (список доступных форматов будет пополняться) одной кнопкой и др.
Что нового в Devesar Book Editor 2.0?
Обновлён интерфейс программы, значки, добавлена возможность изменения цветовой темы.
Добавлена мощная система фильтрации разделов в содержании.
Добавлена возможность использования колонтитулов.
Добавлена возможность вставки QR-кодов.
Добавлена возможность вставки масштабируемой графики в формате SVG.
Добавлена возможность задания пароля для открытия проекта.
Добавлена поддержка единиц измерений и масштабирования в программе.
Улучшены алгоритмы генерации CHM файлов и книг в формате FB2, добавлены новые свойства в настройки проекта.
Обновлены диалоговые окна, в некоторых случаях добавлена поддержка групповых операций.
PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. Сочетает в себе огромный список возможностей, высокое качество и
Отзывы о программе Devesar Book Editor
Леся про Devesar Book Editor 1.0.2 (build 179) [10-08-2017]
Довольно удобный редактор, зачет, пригодится. 3 | 3 | Ответить
Алексей про Devesar Book Editor 1.0.2 (build 179) [03-08-2017]
Первые дни тестирую программу, впечатления вполне приятные. Из положительного: современный интерфейс, удобный редактор текста, понятная работа с содержанием, быстрый экспорт файлов, и, конечно же, русский интерфейс. Из недостатков, отмечу только нехватку дополнительных форматов экспорта (например, pdf, exe, epub и др.), но судя по сайту автора они будут введены позже. На мой взгляд вполне достойный продукт, рекомендую. 7 | 3 | Ответить