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5 Devesar Book Editor — простая, но довольно мощная среда разработки руководств, справочников, книг и других электронных документов. Программа обладает интуитивно понятным интерфейсом, WYSIWYG-редактором, что позволяет экономить время и комфортно работать с текстом, не обращая внимания на технические аспекты. Возможности программы: удобная система управления содержанием документа;

мощный WYSIWYG-редактор, позволяющий оформить документы, используя различные шрифты, абзацы, списки и другие элементы форматирования текст;

проверка орфографии «на лету» на русском и английском языках, с возможностью подключения дополнительных бесплатных словарей;

использование таблиц разного уровня сложности, в том числе и вложенные;

быстрая вставка графических файлов популярных форматов (png, jpg, gif, bmp, tif), спецсимволов, разделительных линий и др. объектов;

вставка ссылок и закладок для удобной навигации по разделам вашего проекта и внешним интернет-ресурсам;

продуманный, современный «ленточный» интерфейс, аналогичный интерфейсу программ Microsoft Office;

экспорт готовых документов в форматы CHM и DOCX (список доступных форматов будет пополняться) одной кнопкой и др. Что нового в Devesar Book Editor 2.0?

Обновлён интерфейс программы, значки, добавлена возможность изменения цветовой темы.

Добавлена мощная система фильтрации разделов в содержании.

Добавлена возможность использования колонтитулов.

Добавлена возможность вставки QR-кодов.

Добавлена возможность вставки масштабируемой графики в формате SVG.

Добавлена возможность задания пароля для открытия проекта.

Добавлена поддержка единиц измерений и масштабирования в программе.

Улучшены алгоритмы генерации CHM файлов и книг в формате FB2, добавлены новые свойства в настройки проекта.

Обновлены диалоговые окна, в некоторых случаях добавлена поддержка групповых операций.

Устранены выявленные ошибки прошлой версии.