Piano Tiles 2 3.6.5 для iPhone, iPad
Простая, захватывающая игра для iPhone, iPad и iPod touch, в которой игроку предстоит продемонстрировать чудеса ловкости и отличное чувство ритма, тапая по черным
The Simpsons: Tapped Out 4.37.0 для iPhone, iPad
Авторы оригинального сериала "Симпсоны" предлагают вам построить свой собственный, живой Спрингфилд. Соберите своих любимых героев, распоряжайтесь своим Спрингфилдом
Armored Warfare: Assault 1.7.0 для iPhone, iPad
Мобильная версия аркадного танкового симулятора "Armored Warfare: Проект Армата", созданного на движке Unreal Engine 4 и позволяющего игрокам сполна насладиться
Township 6.4.0 для iPhone, iPad
Увлекательная игра для iPhone, iPad и iPod touch, которая представляет собой уникальное сочетание жанров градостроительства и фермерства. Развивайте ваш город,
SimCity BuildIt 1.26.8 для iPhone, iPad
Популярный мобильный градостроительный симулятор. Вы начинаете игру в должности мэра небольшого поселка, и ваша задача превратить его в крупнейший и процветающий
Free Spore Origins LE 1.0.57 для iPhone, iPad, iPod
Free Spore Origins LE - съешь сам или будь съеденным! Это основное правило этой игры в которую можно играть в режиме эволюции вашего "творения" или в режиме