Пополнение баланса БСК или транспондера для проезда по Западному скоростному диаметру.
Оплата ЖКХ, интернета, хостинга, ТВ, телефонии, билетов, брони или любого выставленного счета, кодов для App Store и iTunes.
Переводы с карты или из кошелька на банковскую карту, на кошелек в Яндекс.Деньгах.
Погашение кредитов и займов, штрафов ГИБДД.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app