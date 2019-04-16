Программа для авторазборки - программа для учета автозапчастей с разборки, благодаря которой можно значительно сократить время занесения запчастей в базу данных, а также быстрее найти запчасти для продажи.

В программе для авторазборок ведётся уникальный штучный учет каждой автозапчасти. Запчасти снятые с автомобиля донора имеют свои уникальные особенности и требуют соответствующего учёта. Запчасти с разборки имеют привязку к автомобилю донору и наследуют его базовые свойства для возможности в дальнейшем подобрать под искомый автомобиль необходимые запчасти.

Программа ведёт отдельный реестр автомобилей доноров со всеми основными параметрами: модель, годы поколений, VIN, кузов, трансмиссия, двигатель, цвет и т.д.

Ключевые особенности: