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Flippy Knife для iOS

Flippy Knife 1.8.8.5 для iPhone, iPad

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Описание Flippy Knife 1.8.8.5 для iPhone, iPadОписание   Скачать Flippy Knife 1.8.8.5 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (225.96 Мб) Скриншоты Flippy Knife 1.8.8.5 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Flippy Knife 1.8.8.5 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Flippy Knife 1.8.8.5 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 1
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Flippy Knife - пришло время отправиться на природу и покидать ножички! Стань настоящим мастером, используя лучшие ножи со всего мира. Помни: мастерство приходит с опытом!

Основные возможности:

  • реалистичная физика ножей
  • более 35 знаменитых ножей, собери их все!
  • различные локации: кэмпинг, лесной домик, вершины деревьев…
  • управление одним пальцем
  • делись и соревнуйся с друзьями, чтобы стать лучшим!

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Flippy Knife
Flippy Knife
Flippy Knife
Flippy Knife
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 129
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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Отзывы о программе Flippy Knife

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