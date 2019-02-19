Truecaller для iOS

Truecaller 10.5 для iPhone, iPad

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Описание Truecaller 10.5 для iPhone, iPadОписание   Скачать Truecaller 10.5 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (233.87 Мб) Скриншоты Truecaller 10.5 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Truecaller 10.5 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Truecaller 10.5 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Truecaller - удобное приложение для определения и блокировки нежелательных вызовов, поиска абонентов с неизвестными номерами, звонков друзьям и пр.

Основные возможности:

  • Автоматическое определение спамеров и мошенников автоматически до поднятия трубки.
  • Блокировка нежелательных вызовов.
  • Введите любой номер для поиска имени и другой контактной информации.
  • Ищите телефонные номера прямо в истории вызовов с помощью расширения общего доступа.
  • Скопируйте номер и узнайте контактную информацию звонящего из виджета Truecaller.
  • Звонки напрямую из приложения.
  • Быстрый поиск друзей с помощью T9.
  • Возможность видеть, когда друзья доступны для звонка.
  • Больше сведений о контактах из вашей телефонной книги.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Truecaller:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 154
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТелефония, GSM
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Отзывы о программе Truecaller

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