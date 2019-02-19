Skype 8.39 для iPad
Skype for iPad - версия Skype для iPad наконец-то вышла. По сравнению с версией для ПК, программа слегка урезана, но все основные возможности сохранены: Вы можете
Truecaller 10.4 для iPhone, iPad
Приложение для iOS благодаря которому вы сможете всегда узнать кто вам звонит, даже если номера звонящего нет в ваших контактах. Присутствует функция блокировки
WeChat 7.0.3 для iPhone, iPad
WeChat - популярное бесплатное приложение для обмена мгновенными сообщениями и голосовыми вызовами по всему миру без лишних затрат
LINE 7.6.0 для iPhone, iPad
LINE - отличное приложение, позволяющее делать бесплатные звонки и отправлять бесплатные SMS абонентам по всему земному шару
ooVoo 4.2.1 для iPhone, iPad
ooVoo - популярное приложение, при помощи которого можно абсолютно бесплатно общаться с использованием видео- и голосовых звонков, а также отправлять сообщения
Tango 6.4.232661 для iPhone, iPad
Tango - бесплатное приложение для общения с близкими Вам людьми посредством голосовых и видео звонков где бы они не находились