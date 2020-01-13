Wunderlist для Android

Wunderlist 3.4.17 для Android

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Описание Wunderlist 3.4.17 для AndroidОписание   Скачать Wunderlist 3.4.17 для AndroidСКАЧАТЬ (19,27 Мб) Скриншоты Wunderlist 3.4.17 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Wunderlist 3.4.17 для AndroidСтатистика   Отзывы о Wunderlist 3.4.17 для AndroidОтзывы (0)  
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Wunderlist - удобное приложение, с помощью которого можно записывать свои идеи, задачи и достопримечательности, легко делиться списками и сотрудничать с любым пользователем. Присутствует мгновенная синхронизация в телефоне, планшете и компьютере, так что вы можете получить доступ к спискам из любой точки мира.

Ключевые особенности:

  • Создайте все списки, Вы нуждаетесь и получаете доступ к ним со своего телефона, таблетки и компьютера.
  • Легко делитесь списками, работайте вместе с семьей, друзьями и коллегами.
  • Обсуждайте списки дел.
  • Прикрепляйте фотографии, файлы PDF, презентации и многое другое.
  • Делитесь работой и делегируйте задачи.
  • Установите напоминания, это поможет вам никогда более не упускать важные сроки (или забывать о подарках на день рождения).
  • Систематизируйте свои проекты дома, на работе и везде с помощью "Папок".
Wunderlist
Wunderlist
Wunderlist
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 441
Разработчик
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Категории программыЗаметки от руки - Планировщики, календарь, часы
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Отзывы о программе Wunderlist

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