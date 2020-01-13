Блокнот 2.3 для Android
Блокнот - удобный и простой в эксплуатации блокнот для портативных устройств на платформе Android, благодаря которому можно быстро и легко записать то, что вы хотите
OneNote 16.0.10730.20021 для Android
OneNote – ваша записная книжка сохраняет заметки, поддерживает рукописный ввод и работает на ПК, Mac, Windows Phone, iPhone, iPad, Apple Watch, Android и Android
Wunderlist 3.4.8 для Android
Удобное в работе приложение списков дел для Android-устройств, благодаря которому выполнение повседневных задач становится простым и увлекательным. Присутствует
Simplenote 1.5.1 для Android
Simplenote - программа для Android-устройств, которая предлагает простой и эффективный способ хранения своих заметок, планов, идей и пр. Записи автоматически
Todoist 12.6 для Android
Одно из самых популярных приложений для управления задачами. Приложения Todoist поддерживают собственные виджеты и Android Wear, позволяет работать в режиме
WeNote 2.08 для Android
Простой и удобный в использовании блокнот для Android-устройств, который можно использовать для записи заметок, адресов почты, телефонных номеров, списков покупок и