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Wunderlist для iOS

Wunderlist 3.4.16 для iPhone, iPad

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Описание Wunderlist 3.4.16 для iPhone, iPadОписание   Скачать Wunderlist 3.4.16 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (89.25 Мб) Скриншоты Wunderlist 3.4.16 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Wunderlist 3.4.16 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Wunderlist 3.4.16 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Wunderlist — приложение списков дел для iOS, благодаря которому выполнение повседневных задач становится простым и увлекательным. Благодаря данной программе можно получать напоминания в любое время, делиться своими списками дел, просматривать все запланированные задачи с помощью виджета, общаться с помощью комментариев в реальном времени и многое другое.

Основные возможности:

  • Легкое добавление в приложение любых материалов из Интернета.
  • Группировка связанных между собой списков в папки.
  • Комментарии.
  • Общие списки.
  • Работа на всех платформах.
  • Напоминания.
  • Даты выполнения.
  • Заметки.
  • Уведомления об изменениях по электронной почте или push-уведомления.
  • Возможность использования меток.
  • Возможность печатать списки и многое другое.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Wunderlist
Wunderlist
Wunderlist
Wunderlist
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 72
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗаметки от руки - Планировщики, календарь, часы
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Отзывы о программе Wunderlist

Admin

Отзывов о программе Wunderlist 3.4.16 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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