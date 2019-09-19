World of Tanks AR - мобильное iOS-приложение, которое позволяет с помощью технологии дополненной реальности наблюдать за виртуальной схваткой танков и самолетов в натуральную величину, рассматривать в деталях редкие боевые машины, фотографироваться или делать видео военной техники и делиться ими с друзьями.

Выйди за границы реального мира и ощути полное погружение в виртуальные танковые бои. Дополненная реальность поможет тебе перенестись в эпицентр битвы между советским танком Т-44-100 (Р), немецким «Тигром» и самолетом Junkers Ju 87 Stuka.

Особенности: