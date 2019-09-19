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World of Tanks AR для iOS

World of Tanks AR для iPhone, iPad

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Описание World of Tanks AR для iPhone, iPadОписание   Скачать World of Tanks AR для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (0 Кб) Скриншоты World of Tanks AR для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика World of Tanks AR для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о World of Tanks AR для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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World of Tanks AR - мобильное iOS-приложение, которое позволяет с помощью технологии дополненной реальности наблюдать за виртуальной схваткой танков и самолетов в натуральную величину, рассматривать в деталях редкие боевые машины, фотографироваться или делать видео военной техники и делиться ими с друзьями.

Выйди за границы реального мира и ощути полное погружение в виртуальные танковые бои. Дополненная реальность поможет тебе перенестись в эпицентр битвы между советским танком Т-44-100 (Р), немецким «Тигром» и самолетом Junkers Ju 87 Stuka.

Особенности:

  • совместимость с устройствами на iOS 11, поддержка технологии ARKit;
  • возможность увидеть боевые машины Второй мировой в натуральную величину;
  • виртуальная экскурсия по танку Т-44-100 (Р): боевые характеристики, исторические заметки;
  • возможность сделать фото или видео техники и делиться ими в соцсетях либо скачивать на свое устройство.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

World of Tanks AR
World of Tanks AR
World of Tanks AR
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 164
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программы3D - другое
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Отзывы о программе World of Tanks AR

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