Blockfolio для Android

Blockfolio 2.5.5 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Blockfolio 2.5.5 для AndroidОписание   Скачать Blockfolio 2.5.5 для AndroidСКАЧАТЬ (6,7 Мб) Скриншоты Blockfolio 2.5.5 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Blockfolio 2.5.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Blockfolio 2.5.5 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Blockfolio – это приложение может быть полезно тем пользователям, которые уже приобрели определенное количество криптовалюты, так и тем, кто просто интересуется текущим курсом виртуальных монет.

Основные возможности включают:

  • Просмотр ваших активов и подробная информация о каждой монете.
  • Оповещения, когда курс превышает установленный вами предел.
  • Удобные графики и диаграммы.
  • Последние новости о криптовалютах от ресурсов CoinDesk и Bitcoin Magazine.
  • Более 2000 криптовалют, включая Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash, Zcash, Tezos, NEM, NEO, IOTA, Monero, Ethereum Classic, OmiseGO, SNT, Qtum, Iconomi, Dogecoin, Golem, Waves, Stellar, DigixDao и др.
  • Оперативное добавление новых криптовалют.

Просматривать актуальные курсы вы сможете сразу после установки, а для отслеживания своих инвестиций необходимо ввести дополнительные данные. Добавив купленные монеты, вы сможете получать актуальную информацию ваших вложений с учетом последних колебаний курсов. 

Blockfolio
Blockfolio
Blockfolio
Blockfolio
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 448
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет - Конвертирование
ТОП-сегодня раздела "Финансы, учет"
 

Сбербанк Онлайн 10.6.0 для Android

Сбербанк Онлайн – приложение позволяет оплачивать различные товары и услуги, включая мобильную связь, штрафы ГИБДД или переводить средства другим клиентам банка

Приват24 5.26.03 для Android

Приват24 – установите филиал ПриватБанка на свое устройство. С помощью программы управляйте своим счетом или картой, просматривайте банковские выписки и оплачивайте

Учет пивного магазина 1.0.4 для Android

Учет пивного магазина - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которая предназначена для удобного и быстрого учета в пивном магазине

Monobank 1.22.5 для Android

Удобное Android-приложение мобильного банка без отделений Monobank. Присутствует возможность полностью управлять своей картой, переводить деньги на другие карты, а

Учет магазина склада 1.4.8 для Android

Учет магазина склада - простое и удобное приложение для учета в вашем магазине и складе

Currency Converter 3.3 для Android

Currency Converter - удобный конвертер валют. Позволяет обновлять данные о курсах мировых валют через интернет и пользоваться этими данными в оффлайне. Вы можете

скачать Adguard

Отзывы о программе Blockfolio

Admin

Отзывов о программе Blockfolio 2.5.5 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 