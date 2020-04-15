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Castaway Cove для Android

Castaway Cove 1.25.0 для Android

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Описание Castaway Cove 1.25.0 для AndroidОписание   Скачать Castaway Cove 1.25.0 для AndroidСКАЧАТЬ (80,23 Мб) Скриншоты Castaway Cove 1.25.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Castaway Cove 1.25.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Castaway Cove 1.25.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Castaway Cove - подбирайте выживших в кораблекрушениях, и они помогут вам создать райский остров, добывая ценные ресурсы, которые вы будете открывать, исследуя тайны острова.

Ключевые особенности игры:

  • Станьте богачом, собирая песчаные доллары, которые можно использовать на улучшение своей деревни!
  • Открывайте и подбирайте редких выживших в кораблекрушениях, которые имеют улучшенные характеристики и работают усерднее обычных выживших!
  • Используйте десятки различных типов ресурсов острова, чтобы улучшать свои постройки и поднимать их уровень!
  • Имеется более 10 построек, генерирующих песчаные доллары для улучшения деревни.
  • Накопите достаточно богатств, чтобы отплыть на другой, более богатый остров!
  • Играйте, как вам удобнее: в портретной или книжной ориентации вашего устройства!
Что нового в Castaway Cove 1.25.0 для Android?
  • Обновленное ранжирование событий для предотвращения эксплуатации
  • Общие исправления ошибок
Castaway Cove
Castaway Cove
Castaway Cove
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 411
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии
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Отзывы о программе Castaway Cove

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