Как часто сметчикам, бухгалтерам, инженерам, менеджерам, финансистам приходится считать себестоимость товара или услуги с наценкой своего торгового предприятия, брав рыночные цены прямо со страниц интернет-магазинов и прайсов. А для этого нужно или вручную набрать на калькуляторе суммы и подсчитать сначала сумму процентов наценки, а затем прибавить цену с веб-страницы.

Можно конечно просто скопировать цены из Интернета прямо в строку калькулятора, но и тут подстерегает неприятность: часто в сети суммы записаны в виде, например — 16 588, 25 руб., то есть с кучей лишних пробелов, что вызовет во многих онлайн-калькуляторах и программах ошибку! Вот и сиди удаляй пробелы... вручную!

Теперь у Вас есть MarkupCalc — микроскопическая утилита для быстрого, простого и удобного подсчета суммы с наценкой! Просто запускаете программу, копируете цену из внешнего источника (например, веб-страницы) в поле «Себестоимость», вводите в поле «Наценка (%)» значение процентов и нажимаете на кнопку «Считать» - все, теперь у Вас есть (!уже в буфере обмена!) итоговая сумма для занесения в бухгалтерскую, налоговую, сметную и иную программу. При этом можно использовать сочетание клавиш: «Копировать» (Ctrl+C) и «Вставить» (Ctrl+V).

Очень удобно и быстро! Попробуйте...