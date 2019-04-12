MarkupCalc для Windows

MarkupCalc 1.5

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Описание MarkupCalc 1.5Описание   Скачать MarkupCalc 1.5СКАЧАТЬ (102 Кб) Скриншоты MarkupCalc 1.5Скриншоты (1)   Статистика MarkupCalc 1.5Статистика   Отзывы о MarkupCalc 1.5Отзывы (4)  
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5.00 из 5, всего оценок - 27
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Как часто сметчикам, бухгалтерам, инженерам, менеджерам, финансистам приходится считать себестоимость товара или услуги с наценкой своего торгового предприятия, брав рыночные цены прямо со страниц интернет-магазинов и прайсов. А для этого нужно или вручную набрать на калькуляторе суммы и подсчитать сначала сумму процентов наценки, а затем прибавить цену с веб-страницы.

Можно конечно просто скопировать цены из Интернета прямо в строку калькулятора, но и тут подстерегает неприятность: часто в сети суммы записаны в виде, например — 16 588, 25 руб., то есть с кучей лишних пробелов, что вызовет во многих онлайн-калькуляторах и программах ошибку! Вот и сиди удаляй пробелы... вручную!

Теперь у Вас есть MarkupCalc — микроскопическая утилита для быстрого, простого и удобного подсчета суммы с наценкой! Просто запускаете программу, копируете цену из внешнего источника (например, веб-страницы) в поле «Себестоимость», вводите в поле «Наценка (%)» значение процентов и нажимаете на кнопку «Считать» - все, теперь у Вас есть (!уже в буфере обмена!) итоговая сумма для занесения в бухгалтерскую, налоговую, сметную и иную программу. При этом можно использовать сочетание клавиш: «Копировать» (Ctrl+C) и «Вставить» (Ctrl+V).

Очень удобно и быстро! Попробуйте...

Что нового в MarkupCalc 1.5?
  • пересмотрена концепция визуального представления результатов вычисления: добавлено дополнительное текстовое поле, в котором отображается результирующая сумма, что позволяет наблюдать ее изменение при различном проценте наценки
  • добавлена виртуальная числовая клавиатура, для введения сумм в ручном режиме. На клавиатуре имеется клавиша «С» служащая для очистки активного (где расположен курсор) числового поля формы
  • исправлена ошибка, возникающая при вводе повторной точки в строки «Себестоимость» и «Процент наценки (%)»
MarkupCalc
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 262
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы - Торговля - Бухгалтерия
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Отзывы о программе MarkupCalc

Виктор про MarkupCalc 1.3 [30-10-2018]

Вот казалось бы мелочь - но автору РЕСПЕКТ в репу! Очень удобно!
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Евгения про MarkupCalc 1.3 [20-09-2018]

А действительно полезная прожка)
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Виктория про MarkupCalc 1.3 [15-08-2018]

Очень полезная утилита!
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Игорь про MarkupCalc 1.2 [19-02-2018]

А реально полезная утилита, я целыми днями набиваю цены для прайсов позиций из сети - мне такая прожка очень нужна!
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