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Как не бояться. Лайфхаки от страхов. для Android

Как не бояться. Лайфхаки от страхов. 1.2.0 для Android

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Описание Как не бояться. Лайфхаки от страхов. 1.2.0 для AndroidОписание   Скачать Как не бояться. Лайфхаки от страхов. 1.2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (19,44 Мб) Скриншоты Как не бояться. Лайфхаки от страхов. 1.2.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Как не бояться. Лайфхаки от страхов. 1.2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Как не бояться. Лайфхаки от страхов. 1.2.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Как не бояться. Лайфхаки от страхов - это книга-приложение для Android, задача которого постараться сделать вашу жизнь спокойней и безопасней. Все мы чего-то боимся: стоматологов, темноты, мышей, старения, смерти и многого другого.

В книге «Как не бояться. Лайфхаки от страхов» рассмотрен самый широкий спектр проблем этого плана: от иррациональных фобий до оправданных опасений. На каждую из проблем предлагается способ её решения (иногда - весьма оригинальный). Книга написана живым языком; часто приводятся живые примеры из жизни автора.

Присутствуют советы, как не бояться:

  • Стоматологов (лечить зубы).
  • Застревания в лифте.
  • Летать на самолётах.
  • Нападения гопников.
  • Вступить в драку (ударить первым).
  • Нападения на дорогах (разборки автомобилистов).
  • Прыжка с парашютом.
  • Начать обливаться холодной водой.
  • Поправиться после праздников.
  • Генно-модифицированных продуктов (ГМО).
  • и многое другое.
Что нового в Как не бояться. Лайфхаки от страхов. 1.2.0 для Android?

1. Дополнения глав:

І часть: "От автора книги..." (баг; как решить проблему пропадающего текста).
ІІ часть:
2. "Нападение гопников..."
13. "Когда все улики против тебя..."
ІІІ часть: "Прыжок с парашютом".

2. ІV часть - добавлены новые главы:
- Как не бояться общаться с девушками.
- Заразиться СПИДом в больницах, парикмахерских, маникюрных салонах.
- Есть пищу, напиханную гормонами, антибиотиками, красителями и другой бякой.
Скриншоты Как не бояться. Лайфхаки от страхов.:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 193
Разработчик
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Категории программыМедицина - Литература - Психология
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