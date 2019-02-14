Справочник заболеваний 2.0.6 для Android
Справочник заболеваний – подробное описание большого количества заболеваний, включая подробное описание, лечение, симптомы и т.д. Справочник составлен специалистами
Моя аптечка 1.7.0 для Android
Бесплатное Android-приложение, которое предлагает пользователю более 8000 инструкций лекарственных препаратов в одной программе. Присутствует удобный поиск,
AgileMedSearch 1.4.0 для Android
AgileMedSearch - приложение для Android, позволяющее искать информацию в онлайновой базе данных PubMed. База данных PubMed представляет собой собрание медицинских
Как не бояться. Лайфхаки от страхов. 1.0.7 для Android
Сборник полезных и практичных советов, как избежать разнообразных фобий и страхов, окружающих обычного человека в повседневной жизни (боязнь самолетов, лифтов,
AgileMedCalc 1.4.0 для Android
AgileMedCalc - многофункциональный медицинский калькулятор, позволяющий расчитать семь медицинских показателей. Среди них есть расчет уровня глюкозы,
Справочник лекарств 1.0.3 для Android
Справочник лекарств - приложение для Android, которое представляет собой простой в использовании справочник лекарств с огромным количеством препаратов, содержащий