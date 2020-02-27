CRM - "Магазин" - программа, которая предназначена для учёта и продажи товаров в небольшом магазине или на рынке. При разработке данной программы, учитывалась необходимость создать простую, но функциональную и надежную программу для работы большого количества индивидуальных предпринимателей. Особое внимание уделялось на сохранность данных.
Структура программы выполнена по принципу "Склад-Магазин" и позволяет выписывать не только счета, но и расходные накладные. Имеется достаточное количество необходимой отчетности, включая Книгу учета доходов и расходов и Книгу учета товаров.
Приложение позволяет применять сканер штрих-кодов и печатать ценники со штрих-кодами или QR кодами. Данная программа - сетевая (на базе хранилища данных - MySql 4.1.22-6.0).
Эта программа для тех, кто хочет уйти с "Excel", но в то же время не покупать более дорогую программу требующую постоянного обслуживания. Например 1С и др.
Основные возможности:
- Печать ценников со штрих-кодом и QR кодом
- Возможность быстрого поиска товаров;
- Поиск по штрих-коду с помощью сканера штрих-кодов;
- Контроль остатков и минимальных остатков;
- Применение наценок;
- Возможность хранения вложений (фотографий и документов) в базе данных;
- Универсальный передаточный документ, ТН, ТТН.;
- Книга учёта товаров (готовой продукции), Книга учёта доходов и расходов;
- Автоматическая архивация базы данных три раза в сутки;
- Автоматическое копирование архивов баз данных на Интернет диски
- Yandex, Google и т.д.
- Возможность восстановления базы данных за прошедшие периоды;
- Логирование действий пользователей;
- Разделение прав пользователей;
- Импорт справочников;
- Возможность добавлять и редактировать печатные формы (Ms Word, Free Report);
- Возможность удаления части данных за прошедшие периоды;
- Автоматическое обновление курсов валют из Интернет;
- Автоматический пересчет стоимости товаров в "уе";
- Имеется вся необходимая отчетность, - за день, за месяц и т.д;
- Возможность работы по УСН с НДС и без НДС;
- Возможность вести личную бухгалтерию;
- Встроенный генератор собственных штрих-кодов;
- Встроенный генератор собственных QR кодов;
- Печать адресов на конверты;
- Программа может использоваться в странах СНГ со своими валютами;
- Контекстная справочная система;
- Программа может работать через сеть Интернет при наличии статического ip адреса.