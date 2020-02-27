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CRM - "Магазин" 3.0.0.0

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4.93 из 5, всего оценок - 78
  • Рейтинг программы - 4.93 из 5
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CRM - "Магазин" - программа, которая предназначена для учёта и продажи товаров в небольшом магазине или на рынке. При разработке данной программы, учитывалась необходимость создать простую, но функциональную и надежную программу для работы большого количества индивидуальных предпринимателей. Особое внимание уделялось на сохранность данных.

Структура программы выполнена по принципу "Склад-Магазин" и позволяет выписывать не только счета, но и расходные накладные. Имеется достаточное количество необходимой отчетности, включая Книгу учета доходов и расходов и Книгу учета товаров.

Приложение позволяет применять сканер штрих-кодов и печатать ценники со штрих-кодами или QR кодами. Данная программа - сетевая (на базе хранилища данных - MySql 4.1.22-6.0).

Эта программа для тех, кто хочет уйти с "Excel", но в то же время не покупать более дорогую программу требующую постоянного обслуживания. Например 1С и др.

Основные возможности:

  • Печать ценников со штрих-кодом и QR кодом
  • Возможность быстрого поиска товаров;
  • Поиск по штрих-коду с помощью сканера штрих-кодов;
  • Контроль остатков и минимальных остатков;
  • Применение наценок;
  • Возможность хранения вложений (фотографий и документов) в базе данных;
  • Универсальный передаточный документ, ТН, ТТН.;
  • Книга учёта товаров (готовой продукции), Книга учёта доходов и расходов;
  • Автоматическая архивация базы данных три раза в сутки;
  • Автоматическое копирование архивов баз данных на Интернет диски
  • Yandex, Google и т.д.
  • Возможность восстановления базы данных за прошедшие периоды;
  • Логирование действий пользователей;
  • Разделение прав пользователей;
  • Импорт справочников;
  • Возможность добавлять и редактировать печатные формы (Ms Word, Free Report);
  • Возможность удаления части данных за прошедшие периоды;
  • Автоматическое обновление курсов валют из Интернет;
  • Автоматический пересчет стоимости товаров в "уе";
  • Имеется вся необходимая отчетность, - за день, за месяц и т.д;
  • Возможность работы по УСН с НДС и без НДС;
  • Возможность вести личную бухгалтерию;
  • Встроенный генератор собственных штрих-кодов;
  • Встроенный генератор собственных QR кодов;
  • Печать адресов на конверты;
  • Программа может использоваться в странах СНГ со своими валютами;
  • Контекстная справочная система;
  • Программа может работать через сеть Интернет при наличии статического ip адреса.
Что нового в CRM - "Магазин" 3.0.0.0?
  • Доработан модуль приемки по гарантии
CRM -
CRM -
CRM -
CRM -
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $60
Ограничение в работе программы45 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP, 2003
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 601
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТорговля
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Отзывы о программе CRM - "Магазин"

Разработчик про CRM - "Магазин" 2.4.1.0 [17-01-2019]

Через правую кнопку мыши - Импорт-Экспорт. В справке описано как это можно сделать. Можно так же обратиться к разработчику с вопросом напрямую.
2 | 2 | Ответить

Оксана про CRM - "Магазин" 2.4.1.0 [16-01-2019]

Есть ли возможность импорта/экспорта реализации в Exel?
2 | 4 | Ответить

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