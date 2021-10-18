CRM - "Автосервис" для Windows

Описание
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Оценка: 4.78/5 голосов - 67
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $55
Ограничение:45 дней
Версия:5.0.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Ведение дел
Загрузок (сегодня/всего):0 / 643 | Статистика
Размер:33,98 Мб
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CRM -
CRM -
CRM -
CRM -

CRM - "Автосервис" - программа предназначена для учёта работ и материалов в небольшом автосервисе с НДС и без НДС, и может быть установлена как в офисе, так и на домашнем компьютере. Имеется возможность вести несколько баз, и поочерёдно к ним подключаться.

Данная программа - сетевая (на базе хранилища данных - MySql 4.1.22-6.0).

Основные возможности:

  • Оформление заказ-нарядов, заявок, актов, бронирование работ; 
  • Контроль остатков и минимальных остатков;
  • Универсальный передаточный документ, ТН, ТТН.;
  • Автоматическая архивация базы данных три раза в сутки;
  • Автоматическое копирование архивов баз данных на Интернет диски
  • Yandex, Google и т.д.
  • Возможность восстановления базы данных за прошедшие периоды;
  • Логирование действий пользователей;
  • Разделение прав пользователей;
  • Импорт справочников;
  • Возможность добавлять и редактировать печатные формы (Ms Word, Free Report);
  • Возможность удаления части данных за прошедшие периоды;
  • Автоматическое обновление курсов валют из Интернет;
  • Автоматический пересчет стоимости товаров в "уе";
  • Имеется вся необходимая отчетность, - за день, за месяц и т.д;
  • Книга учёта доходов и расходов (КУДиР), книга учёта товаров (готовой продукции);
  • Расчет НДС;
  • Возможность вести личную бухгалтерию;
  • Встроенный генератор собственных штрих-кодов;
  • Встроенный генератор собственных QR кодов;
  • Печать конвертов;
  • Программа может использоваться в странах СНГ со своими валютами;
  • Контекстная справочная система;
  • Программа может работать через сеть Интернет при наличии статического ip адреса.
Что нового в CRM - "Автосервис" 5.0.0.0?
  • Добавлен модуль расчета заработной платы сотрудников.
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