CRM - "Автосервис" - программа предназначена для учёта работ и материалов в небольшом автосервисе с НДС и без НДС, и может быть установлена как в офисе, так и на домашнем компьютере. Имеется возможность вести несколько баз, и поочерёдно к ним подключаться.

Данная программа - сетевая (на базе хранилища данных - MySql 4.1.22-6.0).

Основные возможности: