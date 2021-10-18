CRM - "Автосервис" для Windows
|Оценка:
|4.78/5 голосов - 67
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $55
|Ограничение:
|45 дней
|Версия:
|5.0.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Николай Листаренко
|Категория:
|Ведение дел
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 643 | Статистика
|Размер:
|33,98 Мб
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CRM - "Автосервис" - программа предназначена для учёта работ и материалов в небольшом автосервисе с НДС и без НДС, и может быть установлена как в офисе, так и на домашнем компьютере. Имеется возможность вести несколько баз, и поочерёдно к ним подключаться.
Данная программа - сетевая (на базе хранилища данных - MySql 4.1.22-6.0).
Основные возможности:
- Оформление заказ-нарядов, заявок, актов, бронирование работ;
- Контроль остатков и минимальных остатков;
- Универсальный передаточный документ, ТН, ТТН.;
- Автоматическая архивация базы данных три раза в сутки;
- Автоматическое копирование архивов баз данных на Интернет диски
- Yandex, Google и т.д.
- Возможность восстановления базы данных за прошедшие периоды;
- Логирование действий пользователей;
- Разделение прав пользователей;
- Импорт справочников;
- Возможность добавлять и редактировать печатные формы (Ms Word, Free Report);
- Возможность удаления части данных за прошедшие периоды;
- Автоматическое обновление курсов валют из Интернет;
- Автоматический пересчет стоимости товаров в "уе";
- Имеется вся необходимая отчетность, - за день, за месяц и т.д;
- Книга учёта доходов и расходов (КУДиР), книга учёта товаров (готовой продукции);
- Расчет НДС;
- Возможность вести личную бухгалтерию;
- Встроенный генератор собственных штрих-кодов;
- Встроенный генератор собственных QR кодов;
- Печать конвертов;
- Программа может использоваться в странах СНГ со своими валютами;
- Контекстная справочная система;
- Программа может работать через сеть Интернет при наличии статического ip адреса.
- Добавлен модуль расчета заработной платы сотрудников.
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Отзывы о программе CRM - "Автосервис"
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