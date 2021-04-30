Где мои дети - gps tracker, созданный для заботливых родителей. Приложение позволит отслеживать местоположение ребенка online, покажет уровень его активности за день и статистику использования приложений на его телефоне. Вы также сможете записать звук вокруг устройства ребенка и будете получать уведомления:

о входе/выходе ребенка из дома и других мест, созданных вами;

при низком заряде его телефона

если ребенок нажал "тревожную кнопку"

Данный трекер, c функцией родительский контроль, использует gps телефона ребенка в экономичном режиме, что выгодно отличает его от аналогов. Для того, чтобы ваш ребенок был под присмотром вам необходимо установить приложение на свой телефон и телефон ребенка, либо подключить gps часы ребенка.

В данном случае приложение на телефоне ребёнка работает по принципу gps локатора.

Программа позволяет:

определять текущее местоположение ребёнка, друзей или местоположение супруга

смотреть историю перемещений ребёнка на карте города, функция локатора

контролировать заряд батареи на телефоне ребёнка и получать уведомления о низком заряде;

записывать звук вокруг телефона ребенка;

создавать зоны на карте и получать уведомления в случае, выхода ребенка из них

контролировать использование приложений на телефоне ребенка

встроена поддержка детских gps часов

издавать громкий сигнал со звуком, если на телефоне ребенка включен бесшумный режим и он не слышит звонка

Приложение подойдет для телефонов и любых устройств Smart Baby Watch, Smart Age Watch, Smart Pet Tracker, Smart Tracker и аналогичных.

Данные о ребенке обновляются каждые 15 минут, но вы можете запросить gps координаты в любой момент, когда потребуется, используя функцию обновить. Если телефон ребенка перестал посылать данные, приложение уведомит вас об этом и подскажет возможные причины.

Вы можете использовать все функции сервиса бесплатно, в течении 3-х дней после первого запуска приложения. По окончании этого периода, в бесплатной версии вам будет доступна функция определения местоположения online.