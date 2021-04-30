Где мои дети для Android
|Оценка:
|2.89/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3.22 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Line App
|Категории:
|GPS - Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 6 046 | Статистика
|Размер:
|46,99 Мб
|СКАЧАТЬ
Где мои дети - gps tracker, созданный для заботливых родителей. Приложение позволит отслеживать местоположение ребенка online, покажет уровень его активности за день и статистику использования приложений на его телефоне. Вы также сможете записать звук вокруг устройства ребенка и будете получать уведомления:
- о входе/выходе ребенка из дома и других мест, созданных вами;
- при низком заряде его телефона
- если ребенок нажал "тревожную кнопку"
Данный трекер, c функцией родительский контроль, использует gps телефона ребенка в экономичном режиме, что выгодно отличает его от аналогов. Для того, чтобы ваш ребенок был под присмотром вам необходимо установить приложение на свой телефон и телефон ребенка, либо подключить gps часы ребенка.
В данном случае приложение на телефоне ребёнка работает по принципу gps локатора.
Программа позволяет:
- определять текущее местоположение ребёнка, друзей или местоположение супруга
- смотреть историю перемещений ребёнка на карте города, функция локатора
- контролировать заряд батареи на телефоне ребёнка и получать уведомления о низком заряде;
- записывать звук вокруг телефона ребенка;
- создавать зоны на карте и получать уведомления в случае, выхода ребенка из них
- контролировать использование приложений на телефоне ребенка
- встроена поддержка детских gps часов
- издавать громкий сигнал со звуком, если на телефоне ребенка включен бесшумный режим и он не слышит звонка
Приложение подойдет для телефонов и любых устройств Smart Baby Watch, Smart Age Watch, Smart Pet Tracker, Smart Tracker и аналогичных.
Данные о ребенке обновляются каждые 15 минут, но вы можете запросить gps координаты в любой момент, когда потребуется, используя функцию обновить. Если телефон ребенка перестал посылать данные, приложение уведомит вас об этом и подскажет возможные причины.
Вы можете использовать все функции сервиса бесплатно, в течении 3-х дней после первого запуска приложения. По окончании этого периода, в бесплатной версии вам будет доступна функция определения местоположения online.
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Отзывы о программе Где мои дети
Олег про Где мои дети 1.9.5 для Android [20-02-2019]
Denis про Где мои дети 1.9.5 для Android [02-01-2019]
Будьте осторожны с программой @Findmykids. Указав номер вашей кредитной карты вы рискуете, что каждый месяц будут снимать деньги. Чтобы прекратить это вам придётся часами переписываться с ними и вспоминать где код активации и чек оплаты. НЕ рекомендую #Findmykids ! Ктому же програмо сильно глючит и не показывает локацию ребёнка.
3 | 5 | Ответить
Игорь про Где мои дети 1.9.5 для Android [16-12-2018]
Написано бесплатное, ну буду устанавливать и разочаровываться тогда
2 | 3 | Ответить
Дмитрий про Где мои дети 1.9.3 для Android [07-12-2018]
Лучше ребёнку дам 200 р, чем этим дармоедам!!!
2 | 5 | Ответить
Петр про Где мои дети 1.8.9 для Android [02-07-2018]
Сравнивал с другими сервисами, качество геолокации максимально точное. Из минусов это то, что платное - но экономить на детях 200 р не хочу
5 | 4 | Ответить