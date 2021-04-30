Программы для Android » Навигация, GPS » GPS » Где мои дети 2.3.22

Где мои дети для Android

Описание
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Оценка: 2.89/5 голосов - 9
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3.22 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:GPS - Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):0 / 6 046 | Статистика
Размер:46,99 Мб
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Где мои дети - gps tracker, созданный для заботливых родителей. Приложение позволит отслеживать местоположение ребенка online, покажет уровень его активности за день и статистику использования приложений на его телефоне. Вы также сможете записать звук вокруг устройства ребенка и будете получать уведомления:

  • о входе/выходе ребенка из дома и других мест, созданных вами;
  • при низком заряде его телефона
  • если ребенок нажал "тревожную кнопку"

Данный трекер, c функцией родительский контроль, использует gps телефона ребенка в экономичном режиме, что выгодно отличает его от аналогов. Для того, чтобы ваш ребенок был под присмотром вам необходимо установить приложение на свой телефон и телефон ребенка, либо подключить gps часы ребенка.
В данном случае приложение на телефоне ребёнка работает по принципу gps локатора.

Программа позволяет:

  • определять текущее местоположение ребёнка, друзей или местоположение супруга
  • смотреть историю перемещений ребёнка на карте города, функция локатора
  • контролировать заряд батареи на телефоне ребёнка и получать уведомления о низком заряде;
  • записывать звук вокруг телефона ребенка;
  • создавать зоны на карте и получать уведомления в случае, выхода ребенка из них
  • контролировать использование приложений на телефоне ребенка
  • встроена поддержка детских gps часов
  • издавать громкий сигнал со звуком, если на телефоне ребенка включен бесшумный режим и он не слышит звонка

Приложение подойдет для телефонов и любых устройств Smart Baby Watch, Smart Age Watch, Smart Pet Tracker, Smart Tracker и аналогичных.

Данные о ребенке обновляются каждые 15 минут, но вы можете запросить gps координаты в любой момент, когда потребуется, используя функцию обновить. Если телефон ребенка перестал посылать данные, приложение уведомит вас об этом и подскажет возможные причины.

Вы можете использовать все функции сервиса бесплатно, в течении 3-х дней после первого запуска приложения. По окончании этого периода, в бесплатной версии вам будет доступна функция определения местоположения online.

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Отзывы о программе Где мои дети

Олег про Где мои дети 1.9.5 для Android [20-02-2019]

приложение для выкачивания из вас денег
2 | 4 | Ответить

Denis про Где мои дети 1.9.5 для Android [02-01-2019]

Будьте осторожны с программой @Findmykids. Указав номер вашей кредитной карты вы рискуете, что каждый месяц будут снимать деньги. Чтобы прекратить это вам придётся часами переписываться с ними и вспоминать где код активации и чек оплаты. НЕ рекомендую #Findmykids ! Ктому же програмо сильно глючит и не показывает локацию ребёнка.
3 | 5 | Ответить

Игорь про Где мои дети 1.9.5 для Android [16-12-2018]

Написано бесплатное, ну буду устанавливать и разочаровываться тогда
2 | 3 | Ответить

Дмитрий про Где мои дети 1.9.3 для Android [07-12-2018]

Лучше ребёнку дам 200 р, чем этим дармоедам!!!
2 | 5 | Ответить

Петр про Где мои дети 1.8.9 для Android [02-07-2018]

Сравнивал с другими сервисами, качество геолокации максимально точное. Из минусов это то, что платное - но экономить на детях 200 р не хочу
5 | 4 | Ответить

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