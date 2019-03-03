Bitdefender GandCrab Decryptor поможет расшифровать файлы, заблокированные GandCrab Ransomware. Данный вид шифровальщика распространяется через вредоносную рекламу, наборы эксплойтов (Rig Exploit Kit) и спам. Как и все вымогатели, GandCrab просит у пользователя выкуп, причем, что примечательно, в криптовалюте DASH.

Чтобы использовать дешифратор Bitdefender GandCrab необходимо указать путь к зашифрованным файлам, установить галочку "Сканировать всю систему" (Scan the entire system) и нажать кнопку "Сканировать" (Scan). Разработчик настоятельно рекомендует создавать резервные копии файлов, выбрав опцию "Backup files".

Прежде чем запустить программу, необходимо создать папку с именем тест-дешифрования на рабочем столе и скопировать (не переместить), 5 - 10 зашифрованных файлов и требование выкупа в эту папку. Дешифровщик работает со всеми известными GandCrab версиями.