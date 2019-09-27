Ashampoo PDF Pro - приложение для управления и редактирования PDF-документов, которая включает в себя все необходимые инструменты для создания, конвертирования, редактирования и защиты файлов PDF. Программа позволяет создавать, редактировать PDF-документы, добавлять в них аннотации, экспортировать для дальнейшей обработки в Microsoft Word.

В качестве форматов экспорта поддерживаются HTML, EPUB, JPG или RTF. Кроме того приложение поддерживает распознавание текста (OCR), что позволяет преобразовать Ваши отсканированные файлы в редактируемый документ.

Также присутствует возможность изменять, добавлять, удалить и форматировать целые параграфы и страницы текста, добавлять комментарии в PDF-документы, имеется проверка орфографии, поиск слов или целых фраз за секунды, встроенный драйвер PDF-принтера, и защита документов с помощью 128-битного AES-шифрования.

Основные возможности: