Ashampoo PDF Pro - приложение для управления и редактирования PDF-документов, которая включает в себя все необходимые инструменты для создания, конвертирования, редактирования и защиты файлов PDF. Программа позволяет создавать, редактировать PDF-документы, добавлять в них аннотации, экспортировать для дальнейшей обработки в Microsoft Word.
В качестве форматов экспорта поддерживаются HTML, EPUB, JPG или RTF. Кроме того приложение поддерживает распознавание текста (OCR), что позволяет преобразовать Ваши отсканированные файлы в редактируемый документ.
Также присутствует возможность изменять, добавлять, удалить и форматировать целые параграфы и страницы текста, добавлять комментарии в PDF-документы, имеется проверка орфографии, поиск слов или целых фраз за секунды, встроенный драйвер PDF-принтера, и защита документов с помощью 128-битного AES-шифрования.
Основные возможности:
- Объединение PDF-документов в один файл.
- Объединяйте несколько документов в один файл с помощью перетаскивания.
- Создание PDF-портфолио.
- Добавление изображений для создания фотоальбомов.
- Автоматическое выравнивание текста.
- Отслеживание изменений в документе.
- Проверка орфографии.
- Автоматическая расстановка переносов.
- Вставка и обрезка страниц.
- Добавление нумерации страниц.
- Сортировка, удаление и поворот страниц.
- Добавление колонтитулов и водяных знаков.
- Обрезка и скрытие встроенных изображений.
- Поиски и замена шрифтов.
- Поиск и замена в документах.
- Поиск гиперссылок.