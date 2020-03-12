ТриумфV2.0 - программа предназначена для оперативного учета товара и денег. Можно вести учет в магазине или любой торговой точке, контролировать долги, остатки товара, вести учет продаж и поступления товара, расход денег и поступление денег. Вы сможете контролировать продавцов в магазине или на рынке.
Основные возможности:
Возожность в любой момент узнать объем продаж товара, группы товаров за любой период времени.
Просмотр движения товара в поступлении и продаже.
Печать ценников, прайс-листов, остатков товаров, новых счетов-фактур, накладных, приходных и расходных кассовых ордеров, новых книг продаж и покупок.