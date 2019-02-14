PrivalSystems для Windows

PrivalSystems 77.05.01.19

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Описание PrivalSystems 77.05.01.19Описание   Скачать PrivalSystems 77.05.01.19СКАЧАТЬ (13 Мб) Скриншоты PrivalSystems 77.05.01.19Скриншоты (1)   Статистика PrivalSystems 77.05.01.19Статистика   Отзывы о PrivalSystems 77.05.01.19Отзывы (1)  
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4.80 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
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PrivalSystems - программа предназначена для конфиденциальной связи между двумя или несколькими ПК в операционных системах Windows. Может работать как совместно со своим загрузчиком обновлений, так и без него - процесс Prival.exe.

Присутствует функция отправки письменных сообщений, встроенный чат, имеется возможность голосового и видео общения (телефония), шифрование и пердача файлов с автоматической расшифровкой у получателя, передача скриншота экрана и пр.

Программа не сохраняет на сервере совершенно никаких данных, а соединяется только алгоритмом DHT (p2p). Поэтому, извне взлом и чтение переписки на возможно. Шифрованная переписка и файлы передаются только между целевыми ПК, при помощи сетевых низкоуровневых TCP/IP и UDP.

Из особенностей нужно отметить скоростную работу (собрана на win32) и максимальное отношение удобство работы / уровень конфиденциальности. Так, существуют супер защищённые программы с паролями перевозимыми физически, однако, удобство будет сомнительным.

Программа хранит секретный ключ только сама у себя, в зашифрованном виде. Система шифрования индивидуальная ассиметричная. Собственный ID очень длинный, однако это не имеет значения, так как ключи к программе и ID пользователь всё одно копирует, допустим на флэшку. При установленном антивирусе, например АВ Касперского, взлом программы из вне - не возможен.

Что нового в PrivalSystems 77.05.01.19?
  • На ручном обновлении (по клику на кнопку) разработано автоматическое обновление версии, даже на запущенном процессе! Требуется полное удаление старой версии, далее скачка и запуск нового инсталлятора.
Скриншоты PrivalSystems:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 264
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIRC, ICQ, Messenger
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Отзывы о программе PrivalSystems

Дмитрий про PrivalSystems 77.03.01.10 [06-05-2018]

Хорошая программа.
Пользовался месяц
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