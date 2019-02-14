PrivalSystems - программа предназначена для конфиденциальной связи между двумя или несколькими ПК в операционных системах Windows. Может работать как совместно со своим загрузчиком обновлений, так и без него - процесс Prival.exe.

Присутствует функция отправки письменных сообщений, встроенный чат, имеется возможность голосового и видео общения (телефония), шифрование и пердача файлов с автоматической расшифровкой у получателя, передача скриншота экрана и пр.

Программа не сохраняет на сервере совершенно никаких данных, а соединяется только алгоритмом DHT (p2p). Поэтому, извне взлом и чтение переписки на возможно. Шифрованная переписка и файлы передаются только между целевыми ПК, при помощи сетевых низкоуровневых TCP/IP и UDP.

Из особенностей нужно отметить скоростную работу (собрана на win32) и максимальное отношение удобство работы / уровень конфиденциальности. Так, существуют супер защищённые программы с паролями перевозимыми физически, однако, удобство будет сомнительным.

Программа хранит секретный ключ только сама у себя, в зашифрованном виде. Система шифрования индивидуальная ассиметричная. Собственный ID очень длинный, однако это не имеет значения, так как ключи к программе и ID пользователь всё одно копирует, допустим на флэшку. При установленном антивирусе, например АВ Касперского, взлом программы из вне - не возможен.