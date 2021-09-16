FIFA 2018 для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|FIFA
|Категории:
|Спорт - Ньюс ридеры, новости
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 736 | Статистика
|Размер:
|8,77 Мб
|СКАЧАТЬ
FIFA 2018 - официальное приложение FIFA для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.
Приложение дает возможность:
- выбрать свои любимые команды на Чемпионате мира FIFA 2018 и получай push-уведомления;
- следить за новостями ЧМ и вспоминай лучшие моменты из истории турнира с помощью эксклюзивных видео и фото;
- следить за турниром, с помощью официального календаря всех 64 матчей;
- узнать массу интересной инофрмации о 32 командах-участницах турнира в России и следить за новостями, фото и видео своих любимых команд;
- узнать о городах-организаторах и стадионах, которые примут матчи;
- следить за каждым матчем турнира в режиме LIVE и узнавать все самое интересное обо всех 64 встречах;
- знакомиться с игроками и тренерами всех 32 команд. Информация и статистика будут обновляться в режиме LIVE по ходу турнира;
- получить доступ к подробной статистике, обновляющейся в режиме LIVE, по каждому матчу и турниру в целом, включая тактические расстановки всех 64 игр;
- проголосовать за Лучшего игрока каждого матча;
- получать пуш-уведомления о своих любимых командах и узнавать, кто забил решающий гол, где бы ты ни находился;
- посмотреть главные моменты матча и узнать главные события вокруг него в наших отчетах, которые будут доступны всего через несколько минут после финального свистка.
1xbet – официальный мобильный клиент букмекерской конторы для совершения ставок на...
MelBet - официальное мобильное приложение для Android от одной из крупнейших букмекерских...
MyScore – следите за спортивными событиями в онлайне. Приложение показывает результаты 5000...
Таймер Табата – методика Идзуми Табата позволяет улучшить физические показатели...
365Scores - спортивное приложение, в котором собраны все последние новости мира спорта, результаты матчей, календари соревнований и многое другое...
Бесплатное приложение для отслеживания спортивных результатов в режиме реального...
Отзывы о программе FIFA 2018
Admin
Отзывов о программе FIFA 2018 5.0.4 пока нет, можете добавить...