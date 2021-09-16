FIFA 2018 для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Спорт - Ньюс ридеры, новости
Загрузок (сегодня/всего):4 / 736 | Статистика
Размер:8,77 Мб
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FIFA 2018 скриншот № 1
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FIFA 2018 - официальное приложение FIFA для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

Приложение дает возможность:

  • выбрать свои любимые команды на Чемпионате мира FIFA 2018 и получай push-уведомления;
  • следить за новостями ЧМ и вспоминай лучшие моменты из истории турнира с помощью эксклюзивных видео и фото;
  • следить за турниром, с помощью официального календаря всех 64 матчей;
  • узнать массу интересной инофрмации о 32 командах-участницах турнира в России и следить за новостями, фото и видео своих любимых команд;
  • узнать о городах-организаторах и стадионах, которые примут матчи;
  • следить за каждым матчем турнира в режиме LIVE и узнавать все самое интересное обо всех 64 встречах;
  • знакомиться с игроками и тренерами всех 32 команд. Информация и статистика будут обновляться в режиме LIVE по ходу турнира;
  • получить доступ к подробной статистике, обновляющейся в режиме LIVE, по каждому матчу и турниру в целом, включая тактические расстановки всех 64 игр;
  • проголосовать за Лучшего игрока каждого матча;
  • получать пуш-уведомления о своих любимых командах и узнавать, кто забил решающий гол, где бы ты ни находился;
  • посмотреть главные моменты матча и узнать главные события вокруг него в наших отчетах, которые будут доступны всего через несколько минут после финального свистка.
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Отзывы о программе FIFA 2018

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Отзывов о программе FIFA 2018 5.0.4 пока нет, можете добавить...

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