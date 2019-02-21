Notepad++ 7.6.3 Notepad++ - это редактор, представляющий альтернативу стандартному Блокнотику, который входит в поставку Windows. Данную программу могут использовать как Sublime Text 3 Build 3176 Sublime Text - многофункциональный текстовый редактор с широким набором удобных инструментов для выделения, маркировки и обработки текстовых фрагментов кода Hex Workshop 6.80 Hex Workshop - инструмент для работы с шестнадцатеричными данными, позволяющий легко редактировать, удалять, вырезать, копировать и вставлять необходимые значения.

Hex Editor 6.31.00.5980 Hex Editor - мощный и в то же время удобный в эксплуатации редактор Шестнадцатеричных и Бинарных Файлов, с возможностью просмотра, редактирования, замены, отладки и Resource Hacker 5.1.7 Resource Hacker - бесплатная утилита, предназначенная для просмотра, изменения, добавления, удаления и извлечения ресурсов в исполняемых (.EXE, .DLL и др.) и Free Hex Editor 6.31.00.5980 Free Hex Editor - Бесплатный Редактор Шестнадцатеричных и Бинарных Файлов под Windows. Программа имеет многооконный интерфейс, возможности по просмотру, поиску,