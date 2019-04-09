EdgeCookiesView для Windows

EdgeCookiesView 1.15

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Описание EdgeCookiesView 1.15Описание   Скачать EdgeCookiesView 1.15СКАЧАТЬ (69 Кб) Скриншоты EdgeCookiesView 1.15Скриншоты (3)   Статистика EdgeCookiesView 1.15Статистика   Отзывы о EdgeCookiesView 1.15Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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EdgeCookiesView - бесплатная утилита для Windows, которая отображает куки, хранящиеся в новых версиях веб-браузера Microsoft Edge (начиная с Fall Autodesk Update 1709 Windows 10). Программа позволяет выбрать один или несколько файлов cookie, а затем экспортировать их в TXT/CSV/HTML/XML/JSON файл. Можно просматривать файлы cookie из текущей запущенной системы или из базы данных WebCacheV01.dat на внешнем жестком диске.

Основные возможности:

  • Сортировка списка куки;
  • Поиск куки по названию веб-сайта;
  • Удаление нежелательных куки;
  • Экспорт в TXT/CSV/HTML/XML/JSON файл;
  • Автоматическое обновление списка куки;
  • Возможность изменения содержания куки;
  • Поддержка командной строки.
EdgeCookiesView
EdgeCookiesView
EdgeCookiesView
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 117
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения - Утилиты к браузерам
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Отзывы о программе EdgeCookiesView

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