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OfflineRegistryFinder для Windows

OfflineRegistryFinder 1.05

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Описание OfflineRegistryFinder 1.05Описание   Скачать OfflineRegistryFinder 1.05СКАЧАТЬ (71 Кб) Скриншоты OfflineRegistryFinder 1.05Скриншоты (2)   Статистика OfflineRegistryFinder 1.05Статистика   Отзывы о OfflineRegistryFinder 1.05Отзывы (0)  
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OfflineRegistryFinder - простой в использовании инструмент для Windows, который позволяет сканировать файлы реестра с внешнего диска и находить нужные ключи / значения / данные реестра в соответствии с заданными критериями поиска. В результатах поиска можно легко выбрать один или несколько элементов, а затем экспортировать их в файл .reg, который затем можно импортировать в встроенный редактор реестра Windows RegEdit.

Для использования программы необходимо создать снимок реестра, а затем отсканировать полученный снимок с помощью данной утилиты. OfflineRegistryFinder может использоваться для сканирования системного реестра, но при создании снимка реестра его сканирование будет работать намного быстрее, чем поиск в реестре запущенной системы.

Что нового в OfflineRegistryFinder 1.05?
  • Исправлены ошибки
OfflineRegistryFinder
OfflineRegistryFinder
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 77
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРеестр, Автозагрузка
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Отзывы о программе OfflineRegistryFinder

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