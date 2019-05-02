OfflineRegistryFinder - простой в использовании инструмент для Windows, который позволяет сканировать файлы реестра с внешнего диска и находить нужные ключи / значения / данные реестра в соответствии с заданными критериями поиска. В результатах поиска можно легко выбрать один или несколько элементов, а затем экспортировать их в файл .reg, который затем можно импортировать в встроенный редактор реестра Windows RegEdit.

Для использования программы необходимо создать снимок реестра, а затем отсканировать полученный снимок с помощью данной утилиты. OfflineRegistryFinder может использоваться для сканирования системного реестра, но при создании снимка реестра его сканирование будет работать намного быстрее, чем поиск в реестре запущенной системы.