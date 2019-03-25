Tor Browser - официальная версия самого защищенного и приватного браузера Tor Browser, в основе которого используется система прокси-серверов, что позволяет максимально защитить передаваемые данные. Tor Browser изолирует каждый посещаемый веб-сайт, поэтому сторонние трекеры и рекламные модули не могут следить за пользователем. Любые файлы cookie автоматически очищаются, когда вы закрываете браузер.

Приложение блокирует отслеживание ваших соединений, скрывает отличительные черты устройства, обезличивая его для сайтов, что затрудняет идентификацию пользователя по информации о используемом браузере и устройстве.

Кроме этого при использовании весь ваш трафик неоднократно шифруется и отсылается через несколько сетевых узлов. Каждый из маршрутизаторов расшифровывает один слой и передаёт данные следующему узлу, что позволяет обходить региональные блокировки интернет-ресурсов и сервисов.

Ключевые особенности:

Обход блокировок.

Скрытие отличительных черт устройства, обезличивая его для сайтов.

Блокирование трекеров активности.

Автоматическая очистка файлов cookie при закрытии браузера.

Шифрование трафика.

Поддержка закладок.

Вкладочный интерфейс.

Менеджер загрузок.

Поддержка плагинов.

Выбор поисковой системы.

Управление логинами.

Встроенный мастер паролей.

И многое другое.

Примечание! В Alpha-версии для работы браузера требуется установка приложения Orbot, необходимое для создание прокси-соединения. Однако разработчики уверяют, что в финальной версии такой необходимости не будет.