Tor Browser для Android

Tor Browser 60.6.0 (Alpha) для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Tor Browser 60.6.0 (Alpha) для AndroidОписание   Скачать Tor Browser 60.6.0 (Alpha) для AndroidСКАЧАТЬ (43,02 Мб) Скриншоты Tor Browser 60.6.0 (Alpha) для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Tor Browser 60.6.0 (Alpha) для AndroidСтатистика   Отзывы о Tor Browser 60.6.0 (Alpha) для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tor Browser - официальная версия самого защищенного и приватного браузера Tor Browser, в основе которого используется система прокси-серверов, что позволяет максимально защитить передаваемые данные. Tor Browser изолирует каждый посещаемый веб-сайт, поэтому сторонние трекеры и рекламные модули не могут следить за пользователем. Любые файлы cookie автоматически очищаются, когда вы закрываете браузер.

Приложение блокирует отслеживание ваших соединений, скрывает отличительные черты устройства, обезличивая его для сайтов, что затрудняет идентификацию пользователя по информации о используемом браузере и устройстве.

Кроме этого при использовании весь ваш трафик неоднократно шифруется и отсылается через несколько сетевых узлов. Каждый из маршрутизаторов расшифровывает один слой и передаёт данные следующему узлу, что позволяет обходить региональные блокировки интернет-ресурсов и сервисов.

Ключевые особенности:

  • Обход блокировок.
  • Скрытие отличительных черт устройства, обезличивая его для сайтов.
  • Блокирование трекеров активности.
  • Автоматическая очистка файлов cookie при закрытии браузера.
  • Шифрование трафика.
  • Поддержка закладок.
  • Вкладочный интерфейс.
  • Менеджер загрузок.
  • Поддержка плагинов.
  • Выбор поисковой системы.
  • Управление логинами.
  • Встроенный мастер паролей.
  • И многое другое.

Примечание! В Alpha-версии для работы браузера требуется установка приложения Orbot, необходимое для создание прокси-соединения. Однако разработчики уверяют, что в финальной версии такой необходимости не будет.

Tor Browser
Tor Browser
Tor Browser
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 428
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры - другое
ТОП-сегодня раздела "Браузеры"
 

Opera Mini 39.1.2254.136743 для Android

Opera Mini – небольшой, быстрый и экономный браузер для вашего устройства. Среди достоинств программы числятся: высокая скорость загрузки, встроенный блокировщик

Opera Max 3.1.52 для Android

Opera Max – позволяет экономить трафик при просмотре веб-страниц, прослушивании музыки или просмотре онлайн-видео. Для максимальной экономии контролируйте

Opera 50.2.2426.136249 для Android

Opera – один из самых известных браузеров теперь на вашем Android-устройстве. Установив программу, вы получите такие же возможности, как у десктопной версии и

Google Chrome 72.0.3626.121 для Android

Google Chrome – ваш любимый браузер одинаково быстр и удобен как на ПК, так и на Android. Он синхронизирует все вкладки на всех ваших устройствах, автоматически

Aloha 1.1.3.1 для Android

В браузере Aloha собраны все необходимые технологии для комфортного и безопасного веб-серфинга. В нем присутствуют встроенный VPN для разблокировки контента,

Opera Touch 1.16.1 для Android

Новейший браузер для Android от норвежских разработчиков с функцией Flow, встроенным блокировщиком рекламы и рассчитанный на то, чтобы им было удобно пользоваться

скачать Adguard

Отзывы о программе Tor Browser

Admin

Отзывов о программе Tor Browser 60.6.0 (Alpha) для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 