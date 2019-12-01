Poker Jet для Android

Poker Jet 31.9 для Android

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Описание Poker Jet 31.9 для AndroidОписание   Скачать Poker Jet 31.9 для AndroidСКАЧАТЬ (20,93 Мб) Скриншоты Poker Jet 31.9 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Poker Jet 31.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Poker Jet 31.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Poker Jet - приложение, которое окунет пользователя в атмосферу элитного казино. Присутствует возможность сыграть с игроками со всех уголков мира в Техасский Холдем (Texas Holdem) или Омаху (Omaha). Кроме этого игроку могут общаться в чате, зарабатывать бесплатные фишки, выполнять ежедневные задания, участвовать в разнообразных турнирах и пр. Для новичков имеется быстрое обучение основам покера.

Где бы Вы ни находились: дома или на работе, в дороге или на отдыхе – играйте в Холдем или Омаху с тысячами пользователей со всего мира!

Основные возможности:

  • бесплатные фишки;
  • быстрое обучение основам покера для новичков;
  • два вида покера: Техасский Холдем (Texas Holdem) и Омаха (Omaha);
  • ежедневные задания с наградами;
  • турниры на любой вкус;
  • слоты и другие мини-игры;
  • рейтинг лучших игроков, который можете возглавить и Вы;
  • игроки со всех уголков мира, с которыми можно общаться в чате.
Что нового в Poker Jet 31.9 для Android?
  • исправлен ряд ошибок
  • повышена производительность
  • улучшена стабильность приложения
Poker Jet
Poker Jet
Poker Jet
Poker Jet
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 242
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОнлайн клиенты - Карточные
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Отзывы о программе Poker Jet

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