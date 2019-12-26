Rikou Сравнитель картинок

Everything 1.4.1.935 Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы, AllDup 4.4.10 AllDup - бесплатный инструмент для поиска и удаления дубликатов файлов на Вашем компьютере SearchMyFiles 3.06 SearchMyFiles - неплохая альтернатива стандартному средству Windows "Поиск файлов и папок". Программа позволяет легко искать файлы в Вашей системе по таким

WizTree 3.29 WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске DupKiller 0.8.2 DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих файлов. Выполняет сравнение файлов по разным критериям, в том числе по FileSearchy 1.43 FileSearchy - быстрая и удобная программа, которая поможет вести поиск файлов на компьютере