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Rikou Сравнитель картинок для Windows

Rikou Сравнитель картинок 0.93.1.18

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Описание Rikou Сравнитель картинок 0.93.1.18Описание   Скачать Rikou Сравнитель картинок 0.93.1.18СКАЧАТЬ (117 Кб) Скриншоты Rikou Сравнитель картинок 0.93.1.18Скриншоты (4)   Статистика Rikou Сравнитель картинок 0.93.1.18Статистика   Отзывы о Rikou Сравнитель картинок 0.93.1.18Отзывы (3)  
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2.80 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 2.80 из 5
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Rikou Сравнитель картинок - программа для нахождения похожих изображений. Часто или не очень, но бывает так, что на жёстком диске скапливается множество похожих или одинаковых изображений. Дублирование файлов вещь хорошая, в качестве резерва, однако должна быть контролируемой. Данная программа призвана помочь в этом нелёгком деле!

Возможности программы:

  • Поиск похожих изображений на основе растрового сравнения изображений.
  • Поддержка расширений *.JPG, *.GIF, *.PNG, *.BMP, *.TIF, *.ICO
  • Поиск одинаковых файлов и изображений методом по байтового сравнения (все файлы).
  • Просмотр, удаление, перемещение выбранных изображений и файлов.
  • Сохранение результата поиска в файл.
  • Сохранение рассчитанных хэшей изображений в файл.
  • Переименование файлов.
  • Сравнение между двумя группами.
  • Сравнение изображений с ранее рассчитанным файлом хэшей.

Примечание! Для работы приложение необходимо наличие .NET Framework версии 4 или выше.

Rikou Сравнитель картинок
Rikou Сравнитель картинок
Rikou Сравнитель картинок
Rikou Сравнитель картинок
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 344
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
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Отзывы о программе Rikou Сравнитель картинок

yariko.v про Rikou Сравнитель картинок 0.92.9.19 [22-11-2018]

Спасибо за отзывы! Ваши отзывы помогают сделать программу лучше, найденные ошибки по возможности будут исправлены в обновлении.
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winjoo про Rikou Сравнитель картинок 0.92.9.19 [19-11-2018]

Не волнуйся так... Можешь же купить другую (не бесплатную программу) за тысячу-другую.
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bel4 про Rikou Сравнитель картинок 0.92.9.19 [17-11-2018]

Чертуган встроил спам. Он лезет в яндекс -кошелек. Таких в 18м надо на костер. 2 балла бычью!
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