Rikou Сравнитель картинок - программа для нахождения похожих изображений. Часто или не очень, но бывает так, что на жёстком диске скапливается множество похожих или одинаковых изображений. Дублирование файлов вещь хорошая, в качестве резерва, однако должна быть контролируемой. Данная программа призвана помочь в этом нелёгком деле!
Возможности программы:
Поиск похожих изображений на основе растрового сравнения изображений.
Поддержка расширений *.JPG, *.GIF, *.PNG, *.BMP, *.TIF, *.ICO
Поиск одинаковых файлов и изображений методом по байтового сравнения (все файлы).
Просмотр, удаление, перемещение выбранных изображений и файлов.
Сохранение результата поиска в файл.
Сохранение рассчитанных хэшей изображений в файл.
Переименование файлов.
Сравнение между двумя группами.
Сравнение изображений с ранее рассчитанным файлом хэшей.
Примечание! Для работы приложение необходимо наличие .NET Framework версии 4 или выше.