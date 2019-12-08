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DLL-помощник 1.0.3
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3.01 из 5, всего оценок - 10
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- Рейтинг программы - 3.01 из 5
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DLL-помощник - программа представляет собой огромный каталог .dll и .ocx файлов. Предназначена для быстрого поиска и автоматического подбора необходимых или отсутствующих DLL файлов для операционной системы Windows. С ее помощью можно быстро и легко решить проблему, когда какое-либо приложение или игра отказывается запускаться из-за отсутствующей динамической библиотеки.
Данная проблема чаще всего возникает при удалении или обновлении ПО на компьютере пользователя (т.к. DLL файлы могут использоваться множеством других приложений), или при заражении ПК вирусами. Приложение самостоятельно подберет из сотен вариантов самые последние и подходящие файлы, автоматически скачает, распакует и зарегистрирует их в операционной системе.
Примечание! Чтобы установить DLL файлы самостоятельно, необходимо поместить его в папку той программы, которая запрашивает данный файл, предварительно убедившись в совместимости разрядности DLL-файла и программы (32- и 64-разрядные DLL-файлы должны соответствовать 32- и 64-разрядным приложениям). Также можно поместить файл в системную папку C:\Windows\System32.
Размер файла: 942 Кб (Загрузок: 9 837)
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Отзывы о программе DLL-помощник
Алексей про DLL-помощник 1.0.2 [08-12-2019]
Программа - г. Всё что она делает, это пишет: "Не могу перезаписать файл dll, так как он используется системом". Так зачем она нужна?
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Сергей про DLL-помощник 1.0.1.3789 [04-11-2018]
Я бы не стал программе ставить 5 звёзд - объясню почему. Не смотря на все снятые галочки, эта зараза принудительно установила Яндекс браузер, да ещё и с Алисой!!! Я понимаю, что разработчикам надо зарабатывать - но не таким образом!!!
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Вадим в ответ Сергей про DLL-помощник 1.0.1.3789 [06-11-2018]
Надо отметить что товарищ прав на все 100% , Яндекс достал до прямой кишки , во всех дырах компа и удалить его может только Iobit , скромнеее надо быть достали
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Сергей в ответ Вадим про DLL-помощник 1.0.1.3789 [06-11-2018]
Вадим, я удаляю яндекс (и всё, что с ним связано), Revo Uninstaller free без каких либо проблем, предварительно убив связанные процессы. Обычно меня выручает утилита unchecky - не даёт этому дерьму устанавливаться на комп! Но эта хрень, скрыто установила яндекс!!! Я уже связался с разработчиками unchecky - они добавят её в базу...
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Александр в ответ Вадим про DLL-помощник 1.0.1.3789 [16-11-2018]
Загрузите установщик Iobit на вирустотал, и посмотрите чем пользуетесь, а яндекс такой фигнёй не страдает!
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