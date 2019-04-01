Здоровое питание для Windows

Здоровое питание 1.11

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Здоровое питание 1.11Описание   Скачать Здоровое питание 1.11СКАЧАТЬ (36,41 Мб) Скриншоты Здоровое питание 1.11Скриншоты (6)   Статистика Здоровое питание 1.11Статистика   Отзывы о Здоровое питание 1.11Отзывы (3)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Здоровое питание - программа предназначена для компьютерной оценки и коррекции питания с учетом затрачиваемой энергии и рода деятельности, составленного рациона питания. Присутствует возможность подбора массы продуктов (оптимизация питания) для предотвращения набора избыточной массы тела и щадящего режима при заболеваниях пищеварительной системы с учетом норм для вашего возраста.

Также в приложении доступно определение пропорциональности содержания продуктов, для определения минимальной энергетической ценности. Информация о составленных рационах сохраняется в виде форматированного текста и файлов программы. Имеется добавление собственных продуктов в базу продуктов программы с учетом их калорийности и поливитаминов, вашего рациона питания.

Для лечебно-восстановительного питания, возможно выбор продуктов по составу, и подбор их массы по отношению к другим продуктам рациона, также осуществляется выбор продуктов, усиливающие действия витаминов и продуктов, c лечебно-восстановительными свойствами и для укрепления иммунитета. Программа также может составлять диетические меню при беременности и различных отклонениях, блюда, и оптимизировать их.

Все отчеты сохраняются в формате Excel и RTF, и файлы программы, которые можно просмотреть из картотеки по диапазону даты.

Что нового в Здоровое питание 1.11?
  • Изменен почтовый ящик обратной связи
Здоровое питание
Здоровое питание
Здоровое питание
Здоровое питание
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 410
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
ТОП-сегодня раздела "Здоровье"
 

F.lux 4.99

F.lux - небольшая утилита, полезная для тех, кто много времени проводит перед монитором. В зависимости от времени дня приложение автоматически изменяет цветовую

Диагностика зрения и интеллекта 1.00

Бесплатная и просатя в использовании программа, с помощью которой можно провести в домашних условиях несложную диагностику зрения с использованием цветовой методики.

Мозгоправ 2.5

Программа производит светозвуковую стимуляцию мозга с определенной частотой. Используя аудио и видеовозодействие, пытается вызвать резонансный отклик

Алкоголь 1.00

Простая в использовании программа, которая позволяет быстро и легко рассчитать действие алкогольного напитка и степень опьянения, указав рост и вес пользователя,

Справочник лекарственных средств 2018.0.0.1

Справочник лекарственных средств содержит информацию по более, чем девяти тысячам лекарственных средств включая синонимы названий. С помощью этой программы Вы без

Калькулятор калорий от Татьяны Поповой 1.2.6

Калькулятор (счетчик) калорий от Татьяны Поповой - расчет калорийности общего веса продуктов и содержания белков-жиров-углеводов в рационе. Полная доступность базы

скачать Adguard

Отзывы о программе Здоровое питание

Сергей про Здоровое питание 1.11 [22-11-2018]

Потом можно написать будет ли работать с другими офисными приложениями или нет. Исправленную установку отравил на модерацию.
| | Ответить

Сергей про Здоровое питание 1.11 [22-11-2018]

Просто программа работает только с этим Excel.
| | Ответить

Петр про Здоровое питание 1.11 [20-11-2018]

При установке программы ищет установку ворда и экселя на компьютере (лайбро офис ему не нравится понимаешь) а дальше если офиса от майкрософт нет - установка прекращается... Вот такие дела...
1 | | Ответить

Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 