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friGate UA (для Украины) для Windows

friGate UA (для Украины) 2.38 для Google Chrome

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Описание friGate UA (для Украины) 2.38 для Google ChromeОписание   Скачать friGate UA (для Украины) 2.38 для Google ChromeСКАЧАТЬ (203 Кб) Скриншоты friGate UA (для Украины) 2.38 для Google ChromeСкриншоты (5)   Статистика friGate UA (для Украины) 2.38 для Google ChromeСтатистика   Отзывы о friGate UA (для Украины) 2.38 для Google ChromeОтзывы (1)  
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3.88 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 3.88 из 5
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friGate UA - удобное расширение для браузера Google Chrome, которое позволяет обходить блокировки сайтов в Украине (ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс, Mail.ru и др.), а также улучшает и ускоряет доступ к различным веб-ресурсам. Поддерживает TOR сайты и EmerDNS. Присутствует шифрование трафика.

Данный плагин пропускает через прокси только определенные сайты, поэтому у пользователя присутствует возможность в настройках расширения управлять списками сайтов (добавлять или отключать уже имеющиеся в списке). Кроме этого можно настраивать прокси, включать анонимность, управлять настройками оповещений и отображением рекламы.

Основные возможности:

  • Разблокировка сайтов в Украине (ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс, Mail.ru, Кинопоиск, Лаборатория Касперского, Dr. Web и пр.).
  • Шифрование трафика.
  • Улучшение и ускорение доступа к сайтам.
  • Поддержка TOR сайтов и EmerDNS.
  • Управление списками сайтов в настройках плагина.
  • Возможность включить/отключить анонимность.
  • Настройка прокси.
  • Возможность управлять настройками оповещений и отображением рекламы.

 

friGate UA (для Украины)
friGate UA (для Украины)
friGate UA (для Украины)
friGate UA (для Украины)
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 921
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам - Анонимайзеры, VPN
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Отзывы о программе friGate UA (для Украины)

Иван про friGate UA (для Украины) 2.33 для Google Chrome [29-04-2019]

К сожалению после 1 ноября Frigate стал бесполезен.

Многие прокси, которые использует Frigate выполняют требование РКН и всё равно мы попадаем под блокировку.



Попробуйте вместо FriGate использовать ПростоVPN.

http://antizapret.prostovpn.org/

Настраивается так же очень легко, но профита на мой взгляд стало больше.
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