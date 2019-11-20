|
friGate UA (для Украины) 2.38 для Google Chrome
|
|
|
|Оцените программу!
3.88 из 5, всего оценок - 8
|
- Рейтинг программы - 3.88 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
friGate UA - удобное расширение для браузера Google Chrome, которое позволяет обходить блокировки сайтов в Украине (ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс, Mail.ru и др.), а также улучшает и ускоряет доступ к различным веб-ресурсам. Поддерживает TOR сайты и EmerDNS. Присутствует шифрование трафика.
Данный плагин пропускает через прокси только определенные сайты, поэтому у пользователя присутствует возможность в настройках расширения управлять списками сайтов (добавлять или отключать уже имеющиеся в списке). Кроме этого можно настраивать прокси, включать анонимность, управлять настройками оповещений и отображением рекламы.
Основные возможности:
- Разблокировка сайтов в Украине (ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс, Mail.ru, Кинопоиск, Лаборатория Касперского, Dr. Web и пр.).
- Шифрование трафика.
- Улучшение и ускорение доступа к сайтам.
- Поддержка TOR сайтов и EmerDNS.
- Управление списками сайтов в настройках плагина.
- Возможность включить/отключить анонимность.
- Настройка прокси.
- Возможность управлять настройками оповещений и отображением рекламы.
|
|
ТОП-сегодня раздела "Утилиты к браузерам"
Adobe Flash Player 32.0.0.293
Adobe Flash Player - основной инструмент для воспроизведения Flash-контента в различных браузерах. С ним вы без всяких ограничений сможете получить доступ к играм и
WebBrowserPassView 1.91
WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в использовании инструмент для восстановления забытых паролей для браузеров
VideoCacheView 3.05
VideoCacheView - бесплатная программа, которая поможет "выдернуть" из кеша браузера мультимедиа файлы (видео, аудио, графику и flash ролики), которые вы
RusVPN 1.3 / 0.2.1.7 для Google Chrome и Mozilla Firefox
Быстрый, безопасный и абсолютно бесплатный VPN Proxy сервис для браузеров Google Chrome и Mozilla Firefox, которое предлагает пользователю надежные методы RSA
VkOpt 3.0.7.2 для Google Chrome / Opera 15+
VkOpt - чрезвычайно полезное расширение для всех пользователей социальной сети вКонтакте, которое добавит в Ваш браузер на основе Chromium множество полезных функций
Adblock Plus 3.5.2 для Google Chrome
Adblock Plus - бесплатный блокировщик рекламы для Google Chrome. Полностью блокирует назойливую рекламу в Интернете
|
|
Отзывы о программе friGate UA (для Украины)
Иван про friGate UA (для Украины) 2.33 для Google Chrome [29-04-2019]
К сожалению после 1 ноября Frigate стал бесполезен.
Многие прокси, которые использует Frigate выполняют требование РКН и всё равно мы попадаем под блокировку.
Попробуйте вместо FriGate использовать ПростоVPN.
http://antizapret.prostovpn.org/
Настраивается так же очень легко, но профита на мой взгляд стало больше.
| | Ответить
|Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
|