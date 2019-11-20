friGate UA (для Украины)

friGate UA - удобное расширение для браузера Google Chrome, которое позволяет обходить блокировки сайтов в Украине (ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс, Mail.ru и др.), а также улучшает и ускоряет доступ к различным веб-ресурсам. Поддерживает TOR сайты и EmerDNS. Присутствует шифрование трафика.

Данный плагин пропускает через прокси только определенные сайты, поэтому у пользователя присутствует возможность в настройках расширения управлять списками сайтов (добавлять или отключать уже имеющиеся в списке). Кроме этого можно настраивать прокси, включать анонимность, управлять настройками оповещений и отображением рекламы.

Основные возможности: