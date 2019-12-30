Lim Mosaic Draw для Windows

Lim Mosaic Draw 1.1.1

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Описание Lim Mosaic Draw 1.1.1Описание   Скачать Lim Mosaic Draw 1.1.1СКАЧАТЬ (4,56 Мб) Скриншоты Lim Mosaic Draw 1.1.1Скриншоты (3)   Статистика Lim Mosaic Draw 1.1.1Статистика   Отзывы о Lim Mosaic Draw 1.1.1Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Lim Mosaic Draw - небольшая, удобная программа для рисования, которая придется по душе как детям, так и взрослым. Рисование в программе происходит как мозаика - составление картинки из разноцветных и разнообразных блоков.

В приложении имеется как просто мастерская, где можно рисовать самому произвольные картинки, так и возможность рисования картинок по уже заготовленным изображениям (макетам). Нарисованную мозаику можно сохранить в файл картинкой или же продолжить рисование позже.

Данной программой можно занять ребенка не на один час и к тому же программа развивает сообразительность, мышление, внимательность вашего малыша.

Что нового в Lim Mosaic Draw 1.1.1?
  • Добавлена возможность смены цвета фона мозайки.
  • Возможность установить картинку в качестве фона мозайки.
  • Исправление найденных ошибок и оптимизация программы.
Lim Mosaic Draw
Lim Mosaic Draw
Lim Mosaic Draw
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 50 руб.
Ограничение в работе программымаркеры картинок для рисования
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP, NT 4.x, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 141
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Lim Mosaic Draw

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