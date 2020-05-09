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Drops: Èçó÷àéòå 31 ÿçûê 34.50 äëÿ Android
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5.00 èç 5, âñåãî îöåíîê - 2
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- Ðåéòèíã ïðîãðàììû - 5.00 èç 5
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Drops: Èçó÷àéòå 31 ÿçûê - îáó÷àþùåå ïðèëîæåíèå, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ìîæíî èçó÷àòü ðàçëè÷íûå èíîñòðàííûå ÿçûêè ñ ïîìîùüþ ïîòðÿñàþùèõ ìèíèìàëèñòè÷íûõ èëëþñòðàöèé è áûñòðûõ ìèíè-èãð.
Ïîìèìî ïîïóëÿðíûõ ÿçûêîâ, òàêèõ êàê àíãëèéñêèé, èñïàíñêèé, ôðàíöóçñêèé, íåìåöêèé èëè èòàëüÿíñêèé, â ïðèëîæåíèè ïðèñóòñòâóþò ìíîæåñòâî ýêçîòè÷åñêèõ: ÿïîíñêèé, êèòàéñêèé, êîðåéñêèé, àðàáñêèé, èâðèò, ïîðòóãàëüñêèé, äàòñêèé, âåíãåðñêèé, õèíäè, òàãàëüñêèé è äàæå èñëàíäñêèé, ïðè÷åì ñïèñîê ÿçûêîâ ïîïîëíÿåòñÿ åæåìåñÿ÷íî. Òàêæå ïðèñóòñòâóåò âîçìîæíîñòü èçó÷àòü äèàëåêòû, íàïðèìåð ñåâåðíîêèòàéñêèé è êàíòîíñêèé êèòàéñêèé, êàñòèëüñêèé è ëàòèíî-àìåðèêàíñêèé èñïàíñêèé, àìåðèêàíñêèé è áðèòàíñêèé àíãëèéñêèé è ïð.
Îñíîâíûå âîçìîæíîñòè:
- Ïîëíîñòüþ âèçóàëüíîå ïðèëîæåíèå - èñïîëüçóþòñÿ èçîáðàæåíèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ñâÿçàòü èõ ñ ñîäåðæàíèåì.
- Çàíÿòèÿ âñåãî ïî ïÿòü ìèíóò â äåíü.
- Ïðàêòèêà áåç óñèëèé - ïðèëîæåíèå, êîòîðîå íå ïîçâîëÿåò áåñöåëüíî òðàòèòü âðåìÿ íà èãðû: âìåñòî ýòîãî âû ïîëó÷àåòå öåííîå ïðèîáðåòåíèå – çíàíèå èíîñòðàííîãî ÿçûêà;
- Áûñòðûé õîä óðîêà: íàáîð òåêñòà íà êëàâèàòóðå òåëåôîíà ìîæåò áûòü óòîìèòåëüíûì ïðîöåññîì, ïîýòîìó îñíîâíàÿ öåëü ïðèëîæåíèÿ ýòî áûñòðûé òåìï, ìèíè-èãðû è âèçóàëüíàÿ ïîäà÷à.
- Íèêàêîé ãðàììàòèêè, òîëüêî îòîáðàííûå ñëîâà, êîòîðûå îáëàäàþò âûñîêîé ïðàêòè÷åñêîé çíà÷èìîñòüþ. Â ïðèëîæåíèè òàê æå åñòü óðîêè «àëôàâèòà» äëÿ íîâè÷êîâ íà êîðåéñêîì, ÿïîíñêîì, êèòàéñêîì, ðóññêîì, àðàáñêîì, èâðèòå è õèíäè;
- Çàêðåïëåíèå ïðèâû÷åê.
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ÒÎÏ-ñåãîäíÿ ðàçäåëà "ßçûêè"
Ìåòîä Òè÷åðà 2.6.1 äëÿ Android
Ìåòîä Òè÷åðà – 5 óíèêàëüíûõ êóðñîâ àíãëèéñêîãî ÿçûêà. Ïåðâûé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ òåõ, êòî òîëüêî íà÷èíàåò èçó÷àòü èíîñòðàííûé ÿçûê è ïðåäëàãàåò îçíàêîìèòüñÿ àëôàâèòîì.
×åøñêèé ÿçûê çà 7 óðîêîâ 2.1.4 äëÿ Android
×åøñêèé ÿçûê çà 7 óðîêîâ - áåñïëàòíûé êóðñ ÷åøñêîãî ÿçûêà äëÿ íà÷èíàþùèõ, êîòîðûé ïîìîæåò âàì ñ àáñîëþòíîãî íóëÿ ïîäíÿòü ñâîé ÷åøñêèé äî óðîâíÿ íîðìàëüíîãî îáùåíèÿ
Ïîëüñêèé ÿçûê çà 7 óðîêîâ 2.1.0 äëÿ Android
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Ðàçãîâîðíèê Êîðåéñêèé Lite 1.41 äëÿ Android
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Duolingo 3.106.5 äëÿ Android
Duolingo – ïðèëîæåíèå äëÿ èçó÷åíèÿ èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ, âêëþ÷àÿ àíãëèéñêèé, èñïàíñêèé, ôðàíöóçñêèé è íåìåöêèé. Íàó÷èòåñü ÷èòàòü, ðàçãîâàðèâàòü, ïèñàòü è ïîíèìàòü
Ñëîâà Áåãîì Àíãëèéñêèé ÿçûê 2.1.0 äëÿ Android
Ñëîâà Áåãîì Àíãëèéñêèé ÿçûê - ïîëåçíîå ïðèëîæåíèå äëÿ ïîëüçîâàòåëåé Android-ñìàðòôîíîâ è ïëàíøåòîâ, êîòîðîå ïîçâîëÿåò âëàäåëüöó èçó÷àòü àíãëèéñêèé ÿçûê â ëþáîì ìåñòå
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