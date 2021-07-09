Drops: Изучайте 40 языков для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|35.81 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Language Drops
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 767 | Статистика
|Размер:
|34,92 Мб
|СКАЧАТЬ
Drops: Изучайте 40 языков- обучающее приложение, с помощью которого можно изучать различные иностранные языки с помощью потрясающих минималистичных иллюстраций и быстрых мини-игр.
Помимо популярных языков, таких как английский, испанский, французский, немецкий или итальянский, в приложении присутствуют множество экзотических: японский, китайский, корейский, арабский, иврит, португальский, датский, венгерский, хинди, тагальский и даже исландский, причем список языков пополняется ежемесячно. Также присутствует возможность изучать диалекты, например севернокитайский и кантонский китайский, кастильский и латино-американский испанский, американский и британский английский и пр.
Основные возможности:
- Полностью визуальное приложение - используются изображения для того, чтобы связать их с содержанием.
- Занятия всего по пять минут в день.
- Практика без усилий - приложение, которое не позволяет бесцельно тратить время на игры: вместо этого вы получаете ценное приобретение – знание иностранного языка;
- Быстрый ход урока: набор текста на клавиатуре телефона может быть утомительным процессом, поэтому основная цель приложения это быстрый темп, мини-игры и визуальная подача.
- Никакой грамматики, только отобранные слова, которые обладают высокой практической значимостью. В приложении так же есть уроки «алфавита» для новичков на корейском, японском, китайском, русском, арабском, иврите и хинди;
- Закрепление привычек.
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