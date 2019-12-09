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Риск отклонений для Windows

Риск отклонений 1.00

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Описание Риск отклонений 1.00Описание   Скачать Риск отклонений 1.00СКАЧАТЬ (1,8 Мб) Скриншоты Риск отклонений 1.00Скриншоты (3)   Статистика Риск отклонений 1.00Статистика   Отзывы о Риск отклонений 1.00Отзывы (0)  
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Риск отклонений - бесплатная программа для Windows, которая предназначена для общей диагностики организма и выявления отклонений. По окончанию вы получаете индивидуальное заключение об отклонениях выявленных в результате исследования.

Предлагается 3 ряда карточек из шести цветовых оттенков, предлагается выбирать последовательно наиболее предпочтительные карточки. Производится оценка физиологического состояния и характеристика возможных отклонений. Также определяются психические и наследственные отклонения, с учетом отклонений органов или систем.

Что нового в Риск отклонений 1.00?
  • Исправлены мелкие ошибки
Риск отклонений
Риск отклонений
Риск отклонений
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP, 2000, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 225
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
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Отзывы о программе Риск отклонений

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