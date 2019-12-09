Риск отклонений - бесплатная программа для Windows, которая предназначена для общей диагностики организма и выявления отклонений. По окончанию вы получаете индивидуальное заключение об отклонениях выявленных в результате исследования.

Предлагается 3 ряда карточек из шести цветовых оттенков, предлагается выбирать последовательно наиболее предпочтительные карточки. Производится оценка физиологического состояния и характеристика возможных отклонений. Также определяются психические и наследственные отклонения, с учетом отклонений органов или систем.