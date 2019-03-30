Алкоголь для Windows

Алкоголь 1.00

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Описание Алкоголь 1.00Описание   Скачать Алкоголь 1.00СКАЧАТЬ (1,01 Мб) Скриншоты Алкоголь 1.00Скриншоты (1)   Статистика Алкоголь 1.00Статистика   Отзывы о Алкоголь 1.00Отзывы (0)  
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Алкоголь - программа позволяет рассчитать действие алкогольного напитка и степень опьянения. Для исходных данных указывается рост, вес, восприимчивость, состояние нервной и иммунной системы, также указывается градус напитка, емкость и часов употребления.

Результат выводится в процентном соотношении опьянения, среднее количество алкоголя в промилле и краткое описание состояния. Программа имеет графический интерфейс.

Что нового в Алкоголь 1.00?
  • Исправлена ошибка с определением примерного количества алкоголя
Алкоголь
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 188
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
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