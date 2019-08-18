Ashampoo WinOptimizer – проверенный пакет для настройки Microsoft Windows. Одной из самых популярных функций являются различные средства очистки, которые уничтожают следы работы в Интернете, временные файлы, остатки удалённых программ и прочий мусор. Такие модули, как Antispy и Конфиденциальность сохраняют конфиденциальность пользователей и предотвращают нежелательную отправку телеметрии, позволяя пользователям выбрать, какая информация передаётся и синхронизируется.

Три интеллектуальные автоматические функции поддерживают систему в чистоте, ускоряют запуск программ и повышают производительность в играх. Более того, для улучшения общей стабильности и производительности системы, очищается реестр Windows, оптимизируются элементы автозапуска и удаляются неверные ссылки.

Несколько инструментов для анализа системы обеспечивают подробную информацию об установленном аппаратном обеспечении и программных компонентах, а модуль тонкой настройки был улучшен, чтобы предоставить ещё больше настраиваемых параметров Windows на выбор.

В пакет был добавлен менеджер электропитания, чтобы помочь пользователям сэкономить энергию и время работы от батареи. Менеджер расширений браузеров управляет расширениями всех основных браузеров нескольких учётных записей, и предоставляет возможность быстро удалить нежелательные дополнения. Новая стартовая страница была переделана и укомплектована большим числом функций и информацией. 80 новых и быстрых компонент делают эту версию WinOptimizer быстрейшей из всех.

Функциональные особенности: