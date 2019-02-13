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Индийский пасьянс-гадание для Android

Индийский пасьянс-гадание 1.1 для Android

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Описание Индийский пасьянс-гадание 1.1 для AndroidОписание   Скачать Индийский пасьянс-гадание 1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (5,96 Мб) Скриншоты Индийский пасьянс-гадание 1.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Индийский пасьянс-гадание 1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Индийский пасьянс-гадание 1.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Индийский пасьянс пришел к нам с Востока, именно там зародилась идея этого пазла-предсказания. Однако, и в наших краях некогда был очень распространен этот пасьянс: наши бабушки и прабабушки проводили вечера, раскладывая эти карты, — отсюда и пошло его второе название «Старинный пасьянс».

Этот пасьянс чем-то напоминает складывание пазлов, и поэтому требует большого внимания в процессе, а это неплохая тренировка внимательности время от времени. И если все-таки не слишком серьезно воспринимать значения карт, то получится обычная партия в карты-пазл, во время которой можно отвлечь внимание от проблем и просто расслабиться, складывая изображения.

Индийский пасьянс — это сборник из 25 карточек-изображений, а также 50 символов, которые означают какие-то события из будущего. В начале расклада перед вами выкладываются 5 рядов по 5 карт. Ваша задача — найти и совместить карточки таким образом, чтобы совпало изображение. Каждое изображение имеет определенное значение.

Вы можете увидеть как текущее значение карточки, так и полностью совпавшие значения, которые вы нашли на протяжении всей игры. Получить список совпавших значений вы можете в Меню «Значение пасьянса». Если вам трудно по началу разобраться, как должны выглядеть картинки, то опять же в Меню выберите пункт «Показать полную картинку», далее вы получите изображение всех совпадений для наглядности.

В приложении вы можете задумать 3 сферы «бытия» для получения предсказания: на будущее, на любовь и отношения и на карьерные и бизнес достижения. Толкования пасьянса самые классические: есть и плюсы и минусы. Хотелось бы сказать, что даже самые, на первый взгляд, «страшные карты» вообще-то оказываются не такими уж негативными, а у негативных толкований — на самом деле, не такой и фатальный смысл. Стоит помнить, что мы сами даем позитивную или негативную окраску своим жизненным событиям, и не стоит ставить крест на чем-то из-за того, что «так сказали карты», ведь не все частности могут быть расписаны в древних толкованиях. Даже если вы видите не слишком хорошее предсказание, придумайте позитивное продолжение, и все у вас будет хорошо.

Что нового в Индийский пасьянс-гадание 1.1 для Android?
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Скриншоты Индийский пасьянс-гадание:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 39
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМистика, гадания, оккультизм
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Отзывы о программе Индийский пасьянс-гадание

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