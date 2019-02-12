Password Checkup - расширение для браузера Google Chrome, которое позволяет принять своевременные и безотлагательные меры, если в каком-нибудь пользовательском аккаунте произошла утечка данных.

В том случае, если разработчикам (а это на секундочку сам Google) станет известно об утечке данных, то пользователь тут же получит оповещение при входе в аккаунт с любого устройства. После этого можно вручную сбросить пароль во всех аккаунтах, где используются эти учетные данные.

Расширение Password Checkup было создано в целях безопасности. Оно не передает идентифицирующую информацию, связанную с вашими аккаунтами, паролями или устройством. Однако в целях улучшения сервиса расширение отправляет анонимные сведения о том, как часто встречаются небезопасные учетные данные, с какими доменами они связаны, а также о том, меняют ли пользователи пароли, когда получают оповещения.