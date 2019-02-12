Password Checkup для Windows

Password Checkup 1.08 для Google Chrome

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Описание Password Checkup 1.08 для Google ChromeОписание   Скачать Password Checkup 1.08 для Google ChromeСКАЧАТЬ (3,1 Мб) Скриншоты Password Checkup 1.08 для Google ChromeСкриншоты (1)   Статистика Password Checkup 1.08 для Google ChromeСтатистика   Отзывы о Password Checkup 1.08 для Google ChromeОтзывы (0)  
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Password Checkup - расширение для браузера Google Chrome, которое позволяет принять своевременные и безотлагательные меры, если в каком-нибудь пользовательском аккаунте произошла утечка данных.

В том случае, если разработчикам (а это на секундочку сам Google) станет известно об утечке данных, то пользователь тут же получит оповещение при входе в аккаунт с любого устройства. После этого можно вручную сбросить пароль во всех аккаунтах, где используются эти учетные данные.

Расширение Password Checkup было создано в целях безопасности. Оно не передает идентифицирующую информацию, связанную с вашими аккаунтами, паролями или устройством. Однако в целях улучшения сервиса расширение отправляет анонимные сведения о том, как часто встречаются небезопасные учетные данные, с какими доменами они связаны, а также о том, меняют ли пользователи пароли, когда получают оповещения.

Скриншоты Password Checkup:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 5
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам - Пароли
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