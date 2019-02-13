YoutubeZilla для Windows

YoutubeZilla 1.1

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Описание YoutubeZilla 1.1Описание   Скачать YoutubeZilla 1.1СКАЧАТЬ (12,88 Мб) Скриншоты YoutubeZilla 1.1Скриншоты (1)   Статистика YoutubeZilla 1.1Статистика   Отзывы о YoutubeZilla 1.1Отзывы (0)  
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YoutubeZilla - бесплатное и простое в использовании приложение, которое позволяет скачивать ролики с Youtube на высокой скорости без дополнительных плагинов и расширений. Пользоваться программой очень легко - достаточно скопировать ссылку на видео в ютуб, вставить URL адрес в соответствующую строку приложения и указать желаемое качество ролика. Затем необходимо указать путь размещения файла на вашем ПК и нажать кнопку «Начать».

Программа не требует особых навыков и дополнительных компонентов для работы. При этом утилиту можно использовать даже на старых ПК со слабыми техническими характеристиками. За счет использования эффективных алгоритмов по сжатию данных, данное приложение позволяет скачивать даже видео с разрешением в 1080р с высокой скоростью.

Ключевые особенности:

  • Программа абсолютно бесплатная.
  • Высокая скорость работы.
  • Простой и понятный интерфейс.
  • Загрузка видео в любом доступном качесте.
  • Быстрая установка.
  • Возможность скачать видеоролик в 2 клика.
Скриншоты YoutubeZilla:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)20 / 20
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
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Отзывы о программе YoutubeZilla

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