Ashampoo Video Stabilization - удобное приложение для высокоэффективной стабилизации видео, благодаря которому можно избавить свои видео, снятые на экшн-камеры, телефон или дрон, от надоедливой тряски, что часто портит удовольствие от их просмотра.

Программа позволяет поворачивать и обрезать ваши ролики, отражать и вращать видео на 90, 180 и 270 градусов, а также на другие углы с настройкой формата и соотношения сторон. Причем все функции находятся в одном легко доступном месте со слайдерами и полями ввода для быстрой настройки, что значительно упрощает пользование приложением.

Также пользователь может изменять баланс белого и цветов или оптимизировать экспозицию и насыщенность. Ashampoo Video Stabilization превращает Ваши видеозаписи в реалистичные и притягательные видео. Она обладает поддержкой всех основных форматов и кодеков в любом разрешении (в том числе HD, 2K и 4K).

Особенности функций: