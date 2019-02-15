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Ashampoo Video Stabilization для Windows

Ashampoo Video Stabilization 1.0.0

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Описание Ashampoo Video Stabilization 1.0.0Описание   Скачать Ashampoo Video Stabilization 1.0.0СКАЧАТЬ (90,8 Мб) Скриншоты Ashampoo Video Stabilization 1.0.0Скриншоты (2)   Статистика Ashampoo Video Stabilization 1.0.0Статистика   Отзывы о Ashampoo Video Stabilization 1.0.0Отзывы (0)  
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Ashampoo Video Stabilization - удобное приложение для высокоэффективной стабилизации видео, благодаря которому можно избавить свои видео, снятые на экшн-камеры, телефон или дрон, от надоедливой тряски, что часто портит удовольствие от их просмотра.

Программа позволяет поворачивать и обрезать ваши ролики, отражать и вращать видео на 90, 180 и 270 градусов, а также на другие углы с настройкой формата и соотношения сторон. Причем все функции находятся в одном легко доступном месте со слайдерами и полями ввода для быстрой настройки, что значительно упрощает пользование приложением.

Также пользователь может изменять баланс белого и цветов или оптимизировать экспозицию и насыщенность. Ashampoo Video Stabilization превращает Ваши видеозаписи в реалистичные и притягательные видео. Она обладает поддержкой всех основных форматов и кодеков в любом разрешении (в том числе HD, 2K и 4K).

Особенности функций:

  • Стабилизируйте трясущиеся видео автоматически
  • Оптимизируйте баланс белого, экспозицию и насыщенность цветов
  • С лёгкостью поворачивайте и отражайте видео
  • Выполняйте свободное вращение
  • Обрезайте видео под любой формат
  • Лёгкое и интуитивное редактирование видео
Что нового в Ashampoo Video Stabilization 1.0.0?
  • Стабилизируйте трясущиеся видео автоматически
  • Оптимизируйте баланс белого, экспозицию и насыщенность цветов
  • С лёгкостью поворачивайте и отражайте видео
  • Выполняйте свободное вращение
  • Обрезайте видео под любой формат
  • Лёгкое и интуитивное редактирование видео
Скриншоты Ashampoo Video Stabilization:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 2199 руб.
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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