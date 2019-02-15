Vrode Sheet Music для Windows

Vrode Sheet Music 1.0.0

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Описание Vrode Sheet Music 1.0.0Описание   Скачать Vrode Sheet Music 1.0.0СКАЧАТЬ (48,17 Мб) Скриншоты Vrode Sheet Music 1.0.0Скриншоты (1)   Статистика Vrode Sheet Music 1.0.0Статистика   Отзывы о Vrode Sheet Music 1.0.0Отзывы (0)  
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Vrode Sheet Music - простой и легкий в использовании плеер нот. Присутствует поддержка MIDI, MusicXML и ABC форматов, имеется возможность регулировать темп музыки, выбирать инструменты, громкость и видимость каждого нотного стана. Доступна функция печати и экспорта в PDF.

Основные функции программы:

  • Поддержка MIDI, MusicXML и ABC форматов.
  • Проводник композиций.
  • Изменение темпа и транспонирование.
  • Изменение инструмента, громкости и видимости каждого нотного стана.
  • Запоминание изменений для каждой композиции.
  • Печать и экспорт в PDF.
  • Повтор любой части композиции.

 

Скриншоты Vrode Sheet Music:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19
Ограничение в работе программы40 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыПлееры
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Отзывы о программе Vrode Sheet Music

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