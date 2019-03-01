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Напоминания о питье воды для Android

Напоминания о питье воды 1.3.8 для Android

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Описание Напоминания о питье воды 1.3.8 для AndroidОписание   Скачать Напоминания о питье воды 1.3.8 для AndroidСКАЧАТЬ (4,68 Мб) Скриншоты Напоминания о питье воды 1.3.8 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Напоминания о питье воды 1.3.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Напоминания о питье воды 1.3.8 для AndroidОтзывы (0)  
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Напоминания о питье воды - полезное приложение, которое поможет следить за своим здоровьем и поддерживать хорошую физическую форму. Программа своевременно напомнит вам выпить воды и запишет объем потребления. Приложение поможет развить полезную привычку регулярно пить воду и поддерживать здоровье своего тела, благодаря чему предотвращается образования камней в почках, снижается вес, повышается производительность и уровень жизненных сил.

Ключевые особенности приложения:

  • Ежедневные напоминания о питье воды.
  • Учет ежедневного потребления воды.
  • Мотивация с помощью целей, которые можно настраивать.
  • Отображение статистики о потреблении воды за месяц.
Скриншоты Напоминания о питье воды:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЗдоровье
 Программа Напоминания о питье воды отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Напоминания о питье воды

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