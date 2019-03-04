Тема World of Tanks — это тема для Android-смартфонов для поклонников популярного танкового онлайн-экшена World of Tanks. После установки темы на главном экране появятся стилизованные иконки, а на фоне — новые обои с любимыми танками.

При запуске темы вам нужно будет установить Yandex Launcher и сделать его главным экраном по умолчанию — это приложение необходимо, чтобы тема заработала на мобильном устройстве. Если Yandex Launcher уже установлен, достаточно просто выбрать World of Tanks в коллекции тем.