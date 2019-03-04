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Тема World of Tanks для Android

Тема World of Tanks 1.0.1 для Android

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Описание Тема World of Tanks 1.0.1 для AndroidОписание   Скачать Тема World of Tanks 1.0.1 для AndroidСКАЧАТЬ (28,42 Мб) Скриншоты Тема World of Tanks 1.0.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Тема World of Tanks 1.0.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Тема World of Tanks 1.0.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Тема World of Tanks — это тема для Android-смартфонов для поклонников популярного танкового онлайн-экшена World of Tanks. После установки темы на главном экране появятся стилизованные иконки, а на фоне — новые обои с любимыми танками.

При запуске темы вам нужно будет установить Yandex Launcher и сделать его главным экраном по умолчанию — это приложение необходимо, чтобы тема заработала на мобильном устройстве. Если Yandex Launcher уже установлен, достаточно просто выбрать World of Tanks в коллекции тем.

Тема World of Tanks
Тема World of Tanks
Тема World of Tanks
Тема World of Tanks
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПерсонализация
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