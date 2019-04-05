Sadovod для Windows

Sadovod 1.3.07_17 от 25.03.2019

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Описание Sadovod 1.3.07_17 от 25.03.2019Описание   Скачать Sadovod 1.3.07_17 от 25.03.2019СКАЧАТЬ (82,08 Мб) Скриншоты Sadovod 1.3.07_17 от 25.03.2019Скриншоты (1)   Статистика Sadovod 1.3.07_17 от 25.03.2019Статистика   Отзывы о Sadovod 1.3.07_17 от 25.03.2019Отзывы (0)  
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Приложение Sadovod создана на основе программы Cvetovod. Она сохранила все возможности программы Cvetovod и получила дополнительно возможности работы с планами садовых (земельных) участков и посадки на них растений из коллекции.

Эта программа позволит Вам:

  • Ввести и сохранить полную информацию по каждому растению с приложением множества фотоснимков.
  • Систематизировать сохраненные данные о растениях в удобной лично для Вас системе (по классам, видам, сортам и пр.).
  • Работать с планами садовых участков и с посадками на них растений. На планах показываются все посаженные растения.
  • Вести запись своих наблюдений, заметок, идей, планов, заказов и пр.
  • Быстро найти нужное растение, используя мощнейшие встроенные средства поиска и отбора данных.
  • Сформировать и напечатать в требуемой форме любой нужный список растений.
  • Ввести и сохранить ссылки на необходимую Вам информацию (сайты, форумы, файлы, заказы, статьи, видео, фамилии, адреса, телефоны и пр.), быстро найти и просмотреть её.
  • Создать напоминания о работах, которые нужно запланировать и выполнить.
Sadovod
Статус программы Демо версия
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Sadovod

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