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5 Cvetovod - удобное приложение как для профессионалов, так и для любителей цветоводов и растениеводов, людей, увлеченных разведением и выращиванием растений Программа позволяет: Ввести и сохранить полную информацию по каждому растению с приложением множества фотоснимков.

Систематизировать сохраненные данные о растениях в удобной лично для Вас системе (по классам, видам, сортам и пр).

Вести запись своих наблюдений, заметок, идей, планов, заказов и пр.

Быстро найти нужное растение, используя мощнейшие встроенные средства поиска и отбора данных.

Сформировать и напечатать в требуемой форме любой нужный список растений.

Ввести и сохранить ссылки на необходимую Вам информацию (сайты, форумы, файлы, заказы, статьи, видео, фамилии, адреса, телефоны и пр.), быстро найти и просмотреть её.

Создать напоминания о работах, которые нужно запланировать и выполнить. Основные возможности приложения: наличие фото в списке записей основной формы, значительно улучшающее ее восприятие, наглядность, удобство,

наличие полного сервиса работы со ссылками,

настраиваемый набор полей записей каждого раздела,

наличие не только локальных, но и интернет-напоминаний о важных делах с помощью СМС и еМейл-сообщений,

очень мощный отбор по тегам нужных записей из разных разделов,

возможность внесения и открытия ссылок на сайты, документы и пр. в текстовые поля,

средства ускорения ввода данных при помощи шаблонов описаний,

возможности изменения шрифтов и др.