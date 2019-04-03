Cvetovod для Windows

Cvetovod 1.3.07_16

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Описание Cvetovod 1.3.07_16Описание   Скачать Cvetovod 1.3.07_16СКАЧАТЬ (110,1 Мб) Скриншоты Cvetovod 1.3.07_16Скриншоты (1)   Статистика Cvetovod 1.3.07_16Статистика   Отзывы о Cvetovod 1.3.07_16Отзывы (0)  
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Cvetovod - удобное приложение как для профессионалов, так и для любителей цветоводов и растениеводов, людей, увлеченных разведением и выращиванием растений

Программа позволяет:

  • Ввести и сохранить полную информацию по каждому растению с приложением множества фотоснимков.
  • Систематизировать сохраненные данные о растениях в удобной лично для Вас системе (по классам, видам, сортам и пр).
  • Вести запись своих наблюдений, заметок, идей, планов, заказов и пр.
  • Быстро найти нужное растение, используя мощнейшие встроенные средства поиска и отбора данных.
  • Сформировать и напечатать в требуемой форме любой нужный список растений.
  • Ввести и сохранить ссылки на необходимую Вам информацию (сайты, форумы, файлы, заказы, статьи, видео, фамилии, адреса, телефоны и пр.), быстро найти и просмотреть её.
  • Создать напоминания о работах, которые нужно запланировать и выполнить.

Основные возможности приложения:

  • наличие фото в списке записей основной формы, значительно улучшающее ее восприятие, наглядность, удобство,
  • наличие полного сервиса работы со ссылками,
  • настраиваемый набор полей записей каждого раздела,
  • наличие не только локальных, но и интернет-напоминаний о важных делах с помощью СМС и еМейл-сообщений,
  • очень мощный отбор по тегам нужных записей из разных разделов,
  • возможность внесения и открытия ссылок на сайты, документы и пр. в текстовые поля,
  • средства ускорения ввода данных при помощи шаблонов описаний,
  • возможности изменения шрифтов и др.
Cvetovod
Статус программы Демо версия
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Cvetovod

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