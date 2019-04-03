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Cvetovod 1.3.07_16
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Cvetovod - удобное приложение как для профессионалов, так и для любителей цветоводов и растениеводов, людей, увлеченных разведением и выращиванием растений
Программа позволяет:
- Ввести и сохранить полную информацию по каждому растению с приложением множества фотоснимков.
- Систематизировать сохраненные данные о растениях в удобной лично для Вас системе (по классам, видам, сортам и пр).
- Вести запись своих наблюдений, заметок, идей, планов, заказов и пр.
- Быстро найти нужное растение, используя мощнейшие встроенные средства поиска и отбора данных.
- Сформировать и напечатать в требуемой форме любой нужный список растений.
- Ввести и сохранить ссылки на необходимую Вам информацию (сайты, форумы, файлы, заказы, статьи, видео, фамилии, адреса, телефоны и пр.), быстро найти и просмотреть её.
- Создать напоминания о работах, которые нужно запланировать и выполнить.
Основные возможности приложения:
- наличие фото в списке записей основной формы, значительно улучшающее ее восприятие, наглядность, удобство,
- наличие полного сервиса работы со ссылками,
- настраиваемый набор полей записей каждого раздела,
- наличие не только локальных, но и интернет-напоминаний о важных делах с помощью СМС и еМейл-сообщений,
- очень мощный отбор по тегам нужных записей из разных разделов,
- возможность внесения и открытия ссылок на сайты, документы и пр. в текстовые поля,
- средства ускорения ввода данных при помощи шаблонов описаний,
- возможности изменения шрифтов и др.
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