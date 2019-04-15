QFilesREM для Windows

QFilesREM 1.1

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QfilesREM - надежное средство для удаления файлов без возможности их восстановления даже профессиональными программами.

Данная утилита позволяет легко составить список файлов для надежного их удаления и быстро их стереть с ваших носителей информации. При этом данная программа перезаписывает каждый байт исходного файла нулевым символом. Как правило, такая операция является достаточной, для надежного ликвидации конфиденциальной информации.

QFilesREM
QFilesREM
QFilesREM
QFilesREM
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска
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Отзывы о программе QFilesREM

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