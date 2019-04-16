Ashampoo Cinemagraph для Windows

Ashampoo Cinemagraph 1.0.0

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Описание Ashampoo Cinemagraph 1.0.0Описание   Скачать Ashampoo Cinemagraph 1.0.0СКАЧАТЬ (91,6 Мб) Скриншоты Ashampoo Cinemagraph 1.0.0Скриншоты (2)   Статистика Ashampoo Cinemagraph 1.0.0Статистика   Отзывы о Ashampoo Cinemagraph 1.0.0Отзывы (0)  
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Ashampoo Cinemagraph – это синемаграфическое программное обеспечение для создания стильных анимированных фотографий с лёгкостью. Приложение позволяет превратить видео в полу-неподвижные фотографии с лёгким движением, которое влияет только на определённые части изображений, воспроизводимые в коротком бесконечном цикле.

Процесс создания неимоверно прост. Используйте кисть для рисования по пикселям которые должны двигаться или стоять неподвижно. Присутствует режим просмотра в реальном времени, позволяющий мгновенно оценить результаты прямо как в обычных фоторедакторах. Имеется возможность сохранить звук из видео, присутствуют несколько функций для улучшения цветов, экспозиции и баланса белого с помощью простых слайдеров.

Более того, можно свободно вращать видео, обрезать и изменять соотношение сторон. Эффекты таймлапс и слоумо отлично подходят для привлечения внимания и в Ashampoo Cinemagraph присутствует возможность управлять скоростью, а также использовать текстовые надписи и 23 эффекта. В число форматов сохранения входит GIF, а также различные видеоформаты с настраиваемыми параметрами для получения оптимального качества.

Ashampoo Cinemagraph – это настоящая альтернатива Flixel, позволяющая как новичкам, так и продвинутым пользователям создавать анимированные фотографии для социальных сетей, домашних видео или веб-сайтов, которые произведут впечатление.

Ashampoo Cinemagraph
Ashampoo Cinemagraph
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $59.99
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнимация
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Отзывы о программе Ashampoo Cinemagraph

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