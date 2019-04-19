Проба Генча/Штанге для Windows

Проба Генча/Штанге 1.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Проба Генча/Штанге 1.0Описание   Скачать Проба Генча/Штанге 1.0СКАЧАТЬ (1,51 Мб) Скриншоты Проба Генча/Штанге 1.0Скриншоты (2)   Статистика Проба Генча/Штанге 1.0Статистика   Отзывы о Проба Генча/Штанге 1.0Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Проба Генча/Штанге - программа для Windows, предназначенная для определения степени натренированности организма.

Диагностика осуществляется с помощью пробы Генча (задержкой дыхания при выдохе) и Штанге (задержкой дыхания при вдохе). Предусмотрено проведение исследования для беременных.

Результаты сохраняются на жестком диске и могут быть просмотрены из картотеки.

Проба Генча/Штанге
Проба Генча/Штанге
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
ТОП-сегодня раздела "Здоровье"
 

F.lux 4.100

F.lux - небольшая утилита, полезная для тех, кто много времени проводит перед монитором. В зависимости от времени дня приложение автоматически изменяет цветовую

Справочник лекарственных средств 2018.0.0.1

Справочник лекарственных средств содержит информацию по более, чем девяти тысячам лекарственных средств включая синонимы названий. С помощью этой программы Вы без

Махаон МКБ 10 1.3

Махаон МКБ 10 - Международная статистическая классификация болезней и проблем связанных со здоровьем 10-го пересмотра.

Справочник МКБ-10 3.1

Справочник МКБ-10 - портативный (не требующий установки) справочник с описанием всех известных заболеваний, основанный на их международной классификации

Интервальный таймер Табата ХиКи 1.2

Интервальный таймер Табата ХиКи - интервальная тренировка, использующаяся для похудения, общей продолжительностью 4 минуты . Тренировка состоит из восьми циклов

Калькулятор калорий HiKi 3.65

Калькулятор калорий HiKi - многоцелевая система, позволяющая следить за питанием иHiKi. Калории и тренировки оставаться в форме. Программа дает возможность

скачать Adguard

Отзывы о программе Проба Генча/Штанге

Admin

Отзывов о программе Проба Генча/Штанге 1.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 