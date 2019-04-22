Программы для Android » Игры » Головоломки » Junes Journey 1.36.1 для Android
Junes Journey для Android

Junes Journey 1.36.1 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Junes Journey 1.36.1 для AndroidОписание   Скачать Junes Journey 1.36.1 для AndroidСКАЧАТЬ (48,82 Мб) Скриншоты Junes Journey 1.36.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Junes Journey 1.36.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Junes Journey 1.36.1 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Junes Journey - увлекательная игра в жанре поиска скрытых предметов. По сюжету главная героиня Джун Паркер прибывает в Нью-Йорк, чтобы расследовать загадочную смерть своей сестры Клэр и ее мужа Гарри, а также помочь племяннице Вирджинии.

Вас ждут неожиданные сюжетные ходы, завораживающие рисованные сцены и колоритные персонажи. Кроме разгадывания загадок и поиска улик, вам придется улучшать поместье, чтобы получить цветы и открыть новые сцены.

Ключевые особенности:

  • игра в жанре поиска предметов;
  • сцены поиска предметов, головоломки и масса увлекательных режимов на любой вкус;
  • насладитесь самыми красивыми уголками мира эпохи 20-х годов прошлого века;
  • десятки колоритных персонажей;
  • возможность улучшать родовое поместье, чтобы получить цветы и открыть новые сцены.
Junes Journey
Junes Journey
Junes Journey
Junes Journey
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
ТОП-сегодня раздела "Головоломки"
 

Homescapes 1.3.0.900 для Android

Дворецкий Остин возвращается в дом своего детства, с котором связано много счастливых воспоминаний. Он находится в несколько запущенном состоянии, и ваша задача

Dig Out!: Короли подземелий 1.8.4 для Android

Бесплатная аркадная головоломка для Android, в которой игроку предстоит побыть землекопом и добраться до вожделенных сокровищ короля. Опускайтесь как можно глубже,

Угадай, кто я? 1.4 для Android

Угадай, кто я? - бесплатная головоломка для Android-смартфонов и планшетов, которое с помощью загадок заставит вас видеть вещи по новому. Вы вспоминаете все то

Слова из Слова 5.5 для Android

Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер

Умные Головоломки 2.0 для Android

Бесплатный сборник захватывающих логических головоломок для Android. Игроку доступно более 5000 уровней с различными блоками, фигурами и формами. Головоломки отлично

Слова из слова 2 1.0.0 для Android

Продолжение увлекательной головоломки для мобильных устройств на платформе Android, в которой игроку предстоит составлять слова из букв заданного на уровне слова. За

скачать Adguard

Отзывы о программе Junes Journey

Admin

Отзывов о программе Junes Journey 1.36.1 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 