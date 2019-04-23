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Blendoku 2 для Android

Blendoku 2 2.0.6 для Android

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Описание Blendoku 2 2.0.6 для AndroidОписание   Скачать Blendoku 2 2.0.6 для AndroidСКАЧАТЬ (53,95 Мб) Скриншоты Blendoku 2 2.0.6 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Blendoku 2 2.0.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Blendoku 2 2.0.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Blendoku 2 - логическое продолжение увлекательной головоломки о цветах и оттенках. Проверьте свои знания оттенков цвета, изучайте теорию цвета, вдохновляйтесь и играйте с друзьями.

Как и в первой части игры задача пользователя состоит в том, чтобы заполнить свободные клетки другими подходящими по оттенку цветами. Имеется несколько уровней сложности.

В основе игры лежат принципы и практики, преподаваемые в художественных школах по всему миру. Идеально подходит как детям, так и взрослым, непрофессиональным пользователям и опытным геймерам.

Ключевые особенности игры:

  • Возможность сравнить свои результаты с достижениями игроков по всему миру.
  • Идеальные бейджи для перфекционистов.
  • Простое и интуитивное сенсорное управление.
  • Увлекательный геймплей.
  • Уникальная цветовая стратегия.
  • Новая цветовая модель "Lab".
  • Автоматическое сохранение результатов уровней.
Blendoku 2
Blendoku 2
Blendoku 2
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыГоловоломки
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Отзывы о программе Blendoku 2

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